Åì¸¶°¡´õ¡¢³ó¤ÎÃæ¿È¤òÈäÏª¡¡¥ô¥£¥È¥ó¤Ë¥¨¥ë¥á¥¹¡Ä¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÂ³¡¹¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÅì¸¶°¡´õ¤¬¡¢2024Ç¯7·î6Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£»Å»ö¤Ç°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤Î¾Ò²ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¥ô¥£¥È¥ó¤Ë¥¨¥ë¥á¥¹¡Ä¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡ª¡¡Åì¸¶°¡´õ¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È³ó¤ÎÃæ¿È¡É
¡¡°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡ÖMIU MIU¡×¤Î¡Ø¥ì¥¶ー ¥Üー ¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤Ç¿§¤Ï¹õ¡£¡Ö¥¥ã¥á¥ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤¹¤´¤¤ÌÂ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¡×¤È¹ØÆþ¤Î·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Á³Ê¤Ï48Ëü9500±ß¤À¡£
¡¡¤Þ¤ºÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖBottega Veneta¡×¤Î¡Ø¥¸¥Ã¥×¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ç¡¢ÃÍÃÊ¤Ï17Ëü8200±ß¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¾®¤µ¤¤ºâÉÛ¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ°¦ÍÑ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢Åì¸¶¤Ï¡Ö¥³¥¤¥ó¥Ñー¥¥ó¥°¤È¤«»Ò¶¡¤Î·î¼Õ¤È¤«¡¢·ë¹½¸½¶âÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÍøÊØÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖLOUIS VUITTON¡×¤Î¡Ø¥¢¥¸¥§¥ó¥ÀŽ¥¥Ó¥åー¥íー¡Ù¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥âÍÑ»æ¤ä¥Îー¥È¤Ê¤É¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¡¢»Å»ö¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë´ÉÍý¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥á¥â¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Á¤é¤Î²Á³Ê¤Ï8Ëü2500±ß¡£
¡¡°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ýー¥Á¤Ï¡ÖPRADA¡×¤Î¡ØRe-Nylon ¥Ýー¥Á¡Ù¤Ç¿§¤Ï¿å¿§¡£¥µ¥¤¥º¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢Åì¸¶¤Ï¡ÖÀâÌÀÉÔÍ×¡¢¤¿¤À²Ä°¦¤¤¥Ýー¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖStarbucks Coffee¡×¤Î¥¿¥ó¥Ö¥éー¤â¿å¿§¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥éー¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥«¥Ð¥ó¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡ÖHERMES¡×¤Î¥«ー¥É¥±ー¥¹¤ä¡ÖCHANEL¡×¤Î¡Ø¥µ¥Ö¥ê¥Þー¥¸¥å ¥é ¥Ö¥ê¥åー¥à¡Ù¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥µ¥Ö¥ê¥Þー¥¸¥å ¥é ¥Ö¥ê¥åー¥à¡Ù¤Ï¥ß¥¹¥È¥¿¥¤¥×¤ÎÈþÍÆ±Õ¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤â»È¤¨¤ë¾¦ÉÊ¡£Åì¸¶¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Çµ¤Ê¬Å¾´¹¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤ëÊª¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö²¿¤«¤é²¿¤Þ¤Ç¥»¥ó¥¹¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖWhat¡Çs In my bag¡×¤Ï¡¢ÍÌ¾¿Í¤Î°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤´ë²è¡£¹¥¤¤Ê·ÝÇ½¿Í¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÈÆ±¤¸Êª¤òÂ·¤¨¤¿¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤Êý¤ÏÆ°²è¤Î»ëÄ°¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¾®ÎÓ¿ó¹°¡Ë