²È¤òÇã¤¦¤Ê¤éŽ¢Ã«Ž¥µÖŽ¥»³Ž¥ÂæŽ£¤Ä¤¯ÃÏÌ¾¤ÏÍ×Ãí°Õ¤À
½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç½»Âð¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢ÃÏÌ¾¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡Ê¼Ì¿¿¡§gandhi¡¿PIXTA¡Ë
½»Âð¹ØÆþ¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÂç¤¤ÊÇã¤¤Êª¡£¤½¤ì¤ÏÎáÏÂ¤Î¸½ºß¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Åìµþ23¶è¤Ç¤Ï¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ÎÊÑÁ«¤ä²áµî¤Î¥Ð¥Ö¥ë¡¢À¯ÉÜ¤äÆü¶ä¤ÎÆ°¸þ¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÇäÇã¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î½»Âð¹ØÆþ¤Î¾ï¼±¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¿·Ê¹µ¼Ô¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ò¸¦µæ¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤Î¹Í¤¨Êý¤À¡£
¿·´©¡Ø2030Ç¯ÉÔÆ°»º¤ÎÌ¤Íè¤ÈºÇ¹â¤ÎÁª¤ÓÊý¡¦Çã¤¤Êý¤òÁ´Éô1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ï¤â¤Ï¤ä°ìÀ¸¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¹¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤ä»Ò¤É¤âÉô²°¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿ÆÀ¤Âå¤¬¤¹¤¹¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¤òÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤ÉÔÆ°»ºÇäÇã¤Î»ëÅÀ¤ò¾Ò²ð¡£ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤Ë¡ÖÂ»¤ò¤·¤Ê¤¤²È¤ÎÇã¤¤Êý¡×¤ò¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¹Í»¡¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ê¤É¤ËÍð³«È¯¤µ¤ì¤¿¿·¶½½»ÂðÃÏ¡Êºä¤ÎÂ¿¤¤Ä®¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ö¡»¡»¤¬µÖ¡×¡Ö¡»¡»Âæ¡×¤Ï²áµî¤ËÍð³«È¯¤µ¤ì¤¿½»ÂðÃÏ¡©
²áÇ®¤¹¤ëÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ23¶è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏÊý¤Ç¤âÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï23¶è³°¤ÎÂ¿ËàÃÏ°è¤ä²£ÉÍ¡¢Àî¸ý¤Ê¤É¡¢ÃÏÊý¤Ç¤â¤¤¤ï¤æ¤ë¹Ù³°¤Ë½»Âð¤òµá¤á¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£Ë½Æ¤¹¤ëÅÔ¿´¤Ç¤Î½»Âð¹ØÆþ¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤«¤º¡¢¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Ç¼ê¤òÂÇ¤ÄÁØ¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢½»Âð¤òÁª¤ÖºÝ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÎÃÏ·Á¤Ç¤¢¤ë¡£
³°¸«¾å¤Î¿Í¸ýÇúÈ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢50¡Á60Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÌµÍý¤Ê³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿ºä¤ÎÂ¿¤¤Ä®¤Ï¡¢¡Ö¡»¡»¤¬µÖ¡×¡Ö¡»¡»Âæ¡×¤Ê¤É¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤¬Ä¹´ü´Ö´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Î¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤äÆàÎÉ¸©À¸¶ð»Ô¤Î¼¯¥ÎÂæ¤Ê¤É¤À¡£
½»Ì±¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Î¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¤ä¶õ¤²ÈÁý¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¡Öµì¡¦¿·¶½½»ÂðÃÏ¡×¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹¾¯»Ò¹âÎð²½¡¢ÃÏ²ÁË½Íî¡¢¶õ¤²ÈÁý¡¢Å¹ÊÞÊÄº¿¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë¹ë±«ºÒ³²¤Ê¤É¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤¦¤À¤í¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¡»¡»¤¬µÖ¡×¡Ö¡»¡»Âæ¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¥ê¥¢¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Îºä¤ÎÄ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
É®¼Ô¤ÏÇß±«Æþ¤êÁ°¤Î6·îÃæ½Ü¡¢µ×Î¤ÉÍ±Ø¤«¤é¿¬¤³¤¹¤êºäÄÌ¤ê¤ò¤Î¤Ü¤ê¡¢²£¿Ü²ì»Ô¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Î½»Âð³¹¤òË¬¤Í¤¿¡£
ºä¤ÎÄ®¡¦²£¿Ü²ì¤òË¬¤Í¤Æ
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¿¬¤³¤¹¤êºäÄÌ¤ê¡×¤È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï²Ù¼Ö¤¬¸åÉô¤ò¤³¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎµÞºä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºä¤ÎÁöÇË¤¬¹¥¤¤Ê¡Öºä¥Ð¥«¡×¤Î¼«Å¾¼Ö°¦¹¥²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤è¤ê¤Î¡Ö¿´Â¡¤ä¤Ö¤ê¤Îºä¡×¤¬½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÁö¤ë¤Î¤¬¤³¤³¡¢²£¿Ü²ì»Ô¤Î¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤À¡£ÃÏ¹öºä¤È¤¤¤¦ºä¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¾ÅÆî¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤ÎÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£
Âçºå¤ÎÁ¡°Ý²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿»³Ëü¤¬Åìµþ¿Ê½Ð¸å¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿ÂðÃÏ³«È¯»ö¶È¤ÎÂè1ÃÆ¤Ç¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÏÀéÍÕ¸©º´ÁÒ»Ô¤Î¥æ¡¼¥«¥ê¤¬µÖ¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¡£
»³ÎÓ¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤ÆÂ¤À®¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¹Âç¤ÊµÖÎÍ¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¡×¥¿¥¦¥ó¤Ç¡¢È¾À¤µªÁ°¤Ë½»Ì±¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÌ¿Ì¾¤Ç¡Ö¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡×¤¬½»µïÉ½¼¨¤ÎÃÏÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Å·µ¤¤Î¤è¤¤Æü¤Ë¤ÏÅì¤ËË¼ÁíÈ¾Åç¡¢À¾¤ËÁêÌÏÏÑ¤äÉÙ»Î»³¤òÄ¯Ë¾¤¹¤ë¡ÖµÞºä¡×¤Î½»Âð³¹¡£
ÆüËÜ½é¤Î¥«¥¿¥«¥Ê¤ÎÄ®Ì¾¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡£Åö»þ¤ÏÉÙ»Î»³¤äÅìµþÏÑ¤òÄ¯Ë¾¤·¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¤ä¥×¡¼¥ë¤â¤¢¤ëÆ´¤ì¤Î³¹¤À¤Ã¤¿¡£
¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¿Í¤¬¹â¤ß¤Ë¾å¤ë¤Î¤Ï¥¿¥ï¥Þ¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ð¥Ö¥ë»þÂå¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹Ù³°¤Î»³ÎÓ¤¬³«È¯¤µ¤ì¡¢´ã²¼¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÄ¯Ë¾¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿Í¸ý¤Ï1Ëü¿Í¤ò³ä¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤äÉÔÆ°»ºÁê¾ì¤Î²¼Íî¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤È¡¢1¶è²è200ÖÄ¶¤ÇÊ¬¾ù¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ö¥ë»þÂå¤Î¡Ö¹âµé´¶¡×¤¬¡¢¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ä¯¤á¤Î¤è¤¤ºä¤ÎÄ®¤â¡¢¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ï¥¥Ä¤¤
¥Ð¥Ö¥ë»þÂå¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÊ¬¾ùÃÏ¤â¡¢¤¤¤Þ¤Ï½»Ì±¤ÎÂ¿¤¯¤¬¹âÎð¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¼¹ï¡¢µþµÞµ×Î¤ÉÍ±Ø¤«¤éÄÌ¶ÐµÒ¤ò¾è¤»¤¿¥Ð¥¹¤¬µÞ¤Êºä¤ò¾å¤ê¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Î¥Ð¥¹Ää¤Ç½»¿Í¤ò²¼¤í¤¹¡£
Âà¿¦¤·¤¿¹âÎð¼Ô¤ä¸¤¤Î»¶Êâ¡¢Çã¤¤ÊªµÒ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤ºä¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
Á´¹ñ¤Îºä¤Î³¹¤Ë¤Ï¤è¤¯ÀÐÃÊ¤¬¤¢¤ë¡£Êâ¹Ô¼Ô¤¬µÞ¼ÐÌÌ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ë¤Ï³Ê¹¥¤Î¼êÃÊ¤Ç¡¢Ä¯¤á¤â¤è¤¤¡£
Á°½Ò¤Î¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Ë¤â¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤Î¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÃÊ¿ô¤ÎµÞ³ÑÅÙ¤ÎÀÐÃÊ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥È¤äÂ¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ï¥¥Ä¤¤ºä¤À¡£
¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¼óÅÔ·÷¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢±óµ÷Î¥ÄÌ¶Ð¡¢¹âÎð²½¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÇº¤àºä¤Î³¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºë¶Ì¸©¤Îºä¸Í»Ô¤Ë¶á¤¤È·»³Ä®¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï±ØÌ¾¤âºä¸Í¡¢ËÌºä¸Í¡¢¹âºä¤ÈÂ³¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ëºä¤ÎÄ®¤À¡£
ÅìµþÅÔ¤ÎÂ¿Ëà¥¨¥ê¥¢¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤ºä¡ª¡×¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¡¢¶õ¤²ÈÁý¤ä¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÈ¬²¦»Ò»ÔÆîÉô¤Îµþ²¦ËÜÀþ±èÀþ¤À¤í¤¦¡£±Ø¤Ç¤¤¤¨¤ÐËÌÌî±Ø¼þÊÕ¤Ç¡¢ËÌÌîÂæ¡¢ÊÒÁÒÂæ¤Ê¤Éºä¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÃÏÌ¾¤ä±ØÁ°¤â¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²£¿Ü²ì¤Ë¶á¤¤¿à»Ò»Ô¡¢»°±º»Ô¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°¤¤¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Á´¹ñÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢¡Ö¡»¡»¤¬µÖ¡×¡Ö¡»¡»Âæ¡×¤Ê¤É¤Îºä¤Î³¹¤Ï½»Ì±¤Î¼«¼£°Õ¼±¤¬¹â¤¯¡¢¥´¥ß¤Ê¤É¤Ï»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÃÏ¶è·×²è¤Ê¤É³¹ÊÂ¤ß¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë½»Ì±È¯°Õ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¤¢¤ë¡£
¹ÅçÏÑ¤ò°Ï¤à¹Åç»Ô¤ä¸â»Ô¡¢Â¿¤¯¤ÎÆþ¹¾¤òÍ¤¹¤ë²£¿Ü²ì»Ô¤Ï¡¢¿å¿¼¤¬¿¼¤¤³¤·³µòÅÀ¤Î¹¥Î©ÃÏÃÏ·Á¤Ç¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÃÏ¾å¤ËÆÍ¤½Ð¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¹âÄãº¹¤¬·ã¤·¤¤ºä¤Î³¹¤Ç¤¢¤ë¡£
Ä¹ºê»Ô¤ä¿À¸Í»Ô¤â»÷¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
ÌÀ¼£»þÂå¤«¤é·³»ö¼ûÍ×¤äÂ¤Á¥¶È¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢¿Í»öµòÅÀ¤ä³¤ÍÎ´ØÏ¢¤Î¹©¾ì¤ÇÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Î©ÇÉ¤ÊÅÔ»Ô·²¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÅÔ»Ô·²¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢µìÍè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¸«Ä¾¤·¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤í¤¦¡£
È¾À¤µªÁ°¤Î³«È¯»þ¤Ï¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁêÂ³¤Ç¤ÏÄ¹ÃËÍÍø¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼¡ÃË°Ê²¼¤Ïºä¤ÎÄ®¤Ë½»¤ß¡¢¡Öºä¾åÆóÏº¡×¤µ¤ó¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£½ÐÀ¸Î¨¤«¤é¸«¤Æ°ì¿Í¤Ã»Ò¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö¼¡ÃË¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¡¢±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Îºä¤Î³¹¤Ë¤Ï»îÎý¤È¤¤¤¨¤ë¡£
ºä¤ÎÄ®¤ÎºÒ³²¥ê¥¹¥¯
¡Ö¡»¡»¤¬µÖ¡×¡Ö¡»¡»Âæ¡×¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Ø¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿µÞ½Ô¤Ê¿·¶½½»Âð³¹¤Ï¡¢ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ÇÀã¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤Ê¤É¤Ï¸º¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ë½¸Ãæ¹ë±«¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤ì¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢Àþ¾õ¹ß¿å¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¹¿¿å¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÇß±«¤Î»þ´ü¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿Í¸ýÁý²Ã¤òÁÀ¤Ã¤¿¹Åç»Ô¤Ï¡¢¶¹¤¤µì»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Âº´Æî¶è¤ä°Âº´ËÌ¶è¤ÎÃæ¹ñ»³ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿½»Âð³«È¯¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ¶è¤Ï¹ë±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
À¤ÅÄÃ«¤ä²£ÉÍ¤Ï¹âµé½»Âð³¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤¤¤Þ¤À¤Ò¤¤º¤ê¡¢ÅÔ¿´¤«¤éµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë³ä¤ËÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ï¹âÃÍ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¹âÎæ¤Î²Ö¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¾òÎã¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ï¡¢½»µï¥¨¥ê¥¢¤ÎÍÆÀÑÎ¨¤ä·úÊÃÎ¨¤Îµ¬À©¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÀ¤ÅÄÃ«¤ÏÂ¿ËàÀî±è¤¤¤Î²Ï´ßÃÊµÖ¤Î³¹¤Ç¤¢¤ê¡¢É¸¹âº¹¤¬ÌÜÎ©¤ÄµÖ¤äÃ«¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤ë¡£
À¤ÅÄÃ«¤Î¸ì¸»¤Ï¡ÖÀ¥¸Í¡×¡Ê¶¹¾®¤ÇµÞ½Ô¤Ê³¤¶®¡¦Ã«´Ö¡Ë¤È¡ÖÃ«¡×¤È¤â²ò¼á¤Ç¤¤ë¡£
²£ÉÍ¤â¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ê¤É¤ÏËäÎ©ÃÏ¤ÇÊ¿Ã³¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏµÖÎÍÃÏÂÓ¤Ç¡¢ÅÔ¿´Éô¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ºä¤¬Â¿¤¤¡£
2023Ç¯¡¢À¤ÅÄÃ«¶èÀ®¾ë¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÍÊÊÉÊø¤ì¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ó¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÍÊÊÉÊø¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê·úÊª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤¬¡¢»ö¸Î»þ¤Ï²òÂÎ¤µ¤ì¤Æ¹¹ÃÏ¤Ë²½¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬·úÊª¤¬¤¢¤Ã¤¿¸åÊý¤Î¤Î¤êÌÌ¤ËÍÊÊÉÅù¤¬¤Ê¤¯¡¢ÊøÍîÁ°¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÍÊÊÉ¤Îµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡»¡»¤¬µÖ¡×¡Ö¡»¡»Âæ¡×¡ÖÃ«¡×¡ÖµÖ¡×¡Ö»³¡×¤Î¤Ä¤¯ÃÏÌ¾
½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç½»Âð¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢ÃÏÌ¾¤Ë¤âÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
ÉÔÊØ¤Ê¹âÂæ¤Ë¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¡¢ºä¤ÎÂ¿¤¤¥¨¥ê¥¢¡¢ÌµÍý¤Ê»³ÎÓ³«È¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ï¡¢ÃÏ¿Þ¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£
³«È¯¤µ¤ì¤¿½»ÂðÃÏ¤ò¼¨¤¹¡Ö¡»¡»¤¬µÖ¡×¡Ö¡»¡»Âæ¡×¡¢¹âÄãº¹¤Î¤¢¤ë¡ÖÃ«¡×¡ÖµÖ¡×¡Ö»³¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏÌ¾¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
ËÜ¹Æ¤ò¼¹É®Ãæ¤Î6·îËö¡¢É®¼Ô¤¬Ä¹Ç¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¿ÆàÎÉ¸©À¸¶ð»Ô¤Î½»ÂðÃÏ¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£À¸¶ð»Ô¤ÏÀ¸¶ð»³¤ÎÏ¼¤Ë¤¢¤ê¡¢¹âÄãº¹¤Î¤¢¤ëºä¤ÎÄ®¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½»Âð¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î³«È¯¤ÎÎò»Ë¤Ê¤É¤òÃµ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢10Ç¯¸å¤Î½»Ì±¹½À®¤äÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¤È¤è¤¤¡£
¡Ê»³²¼ ÅØ ¡§ ÉÔÆ°»º¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë