BABYMETAL、新作Blu-ray＆DVDより「ヤバッ！」のライブ映像公開

■「ヤバッ!」は、2ndアルバム『METAL RESISTANCE』の収録曲

BABYMETALの映像作品『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』(7月10日発売)の“21 NIGHT”より、「ヤバッ!」のライブ映像が公開された。

全世界25ヵ国を回り、国内外通算で約100公演を実施し、自身最大規模のワールドツアーを敢行したBABYMETAL。本作は、そのワールドツアーの日本凱旋公演および2024年最初のアリーナ公演として、3月2日・3日に横浜アリーナにて2DAYS開催された、MOMOMETALの“聖誕”を祝うライブの模様を収録した映像作品となっている。

今回公開された「ヤバッ!」は、2ndアルバム『METAL RESISTANCE』に収録されている楽曲で、DAY-2の“21 NIGHT”で久しぶりに披露された。メンバーのハンドクラップに合わせてオーディエンスも手を叩くなど、エネルギッシュなナンバーで会場がひとつになったパフォーマンスをぜひチェックしよう。

なお、『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』の発売に伴い、BABYMETALの20歳の聖誕祭LEGENDシリーズとして、2017年12月にSU-METALの聖誕の地・広島(広島グリーンアリーナ)にて行われたSU-METALの20歳の聖誕祭ライブ映像作品『LEGEND - S - BAPTISM XX - (LIVE AT HIROSHIMA GREEN ARENA)』の復刻盤、2019年7月にMOAMETALの聖誕の地・名古屋(ポートメッセなごや)にて行われたMOAMETALの20歳の聖誕祭ライブ映像作品『BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -』の通常盤も、7月10日に同時発売となる。

リリース情報

2024.07.10 ON SALE

Blu-ray&DVD『LEGEND - S - BAPTISM XX - (LIVE AT HIROSHIMA GREEN ARENA)』(復刻盤)

2024.07.10 ON SALE

Blu-ray&DVD『BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -』

2024.07.10 ON SALE

Blu-ray&DVD『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』

2024.07.10 ON SALE

ANALOG『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM “20 NIGHT”』

2024.07.10 ON SALE

ANALOG『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM “21 NIGHT”』

2024.07.10 ON SALE

2BD+4CD『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』 - THE ONE LIMITED EDITION -

※THE ONE限定盤(完全生産限定盤)

