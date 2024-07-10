Á´¹ñÅª¤Ë±«¤ÎÈÏ°Ï¹¤¬¤ë¡¡¤¢¤¹¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤â³èÈ¯¤Ê±«±À¡¡ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤ò¡ÚÍ½Êó»Î²òÀâ¡Û
ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Î¥È¡¼¥ó¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´Ö¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤â±«±À¤ÎÍ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤ÏÇß±«Á°Àþ¡¢ÆüËÜ³¤¤«¤éÅìËÌ¤¢¤¿¤ê¤ËÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤ÆÆî²¼¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤âÇß±«¶õ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë±«±À¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ë¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÌë¤«¤é±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤âµª°ËÈ¾Åç¤ä»Í¹ñ¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢Åì³¤¤Ç¤Ï¤¢¤¹Ä«¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç150¥ß¥ê¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤·¤Ð¤é¤¯Çß±«¶õ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÆüÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£