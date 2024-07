ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は、トイレの中を「スヌーピー」の世界にできる、トイレマット・フタカバーを紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」トイレマット・フタカバー

タイプ・価格:

・標準マット・フタカバーなし 3,490円(税込)

・標準マット&OUフタセット 5,490円(税込)

・標準マット&温水フタセット 5,990円(税込)

・標準マット&温水(新)フタセット 6,290円(税込)

トイレマットサイズ:幅約60×奥行約55cm、くぼみ深さ約13.5×くぼみ幅(最大)約40cm、くぼみ幅(中央)約23cm

仕様:トイレマットのみすべりにくい加工、パイル長約10〜18mm

洗濯機:使用可

※ドラム式洗濯機では洗えない場合があります。洗濯機の説明書を確認ください

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンに、トイレ内の空間を「スヌーピー」で飾れるトイレマット・フタカバーが登場。

つぶらな瞳の「スヌーピー」を大胆に配置した、存在感抜群なデザインです☆

狭いトイレ空間も、お気に入りのキャラクターグッズで満たせば快適に。

大胆なデザインながら、ほっこり癒やされるイエローやクリーム色を使い、毛足の長さで立体感が表現されています。

マットの裏面はすべりにくい仕様で、使い勝手もバッチリ。

フタカバーには、伏せポーズの「スヌーピー」が刺繍で表現されています。

洗濯機洗いもでき清潔に使える、毎日使うトイレを楽しくしてくれる「スヌーピー」グッズです!

ふわふわの触り心地に仕上げられた、「スヌーピー」デザインがポイントのトイレマットとフタカバー。

「スヌーピー」デザインのトイレマット・フタカバーは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて発売中です☆

