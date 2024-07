ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、昼間と夜で雰囲気が変わって楽しい「LEDシーリングライト」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキー&フレンズ/ピーター・パン」LEDシーリングライト

価格:各15,990円(税込)

サイズ:約径450mm×88mm(厚さ)

適応畳数:6畳

電源:AC100V 50/60Hz

定格消費電力:33W(100%点灯時)

器具光束:3300lm

色温度:昼白色5000K

調光:10段階

仕様:OFF タイマー 30分、60分付き、常夜灯付き

本体質量:約1.1kg(専用取付アダプタ含む)

設計寿命:約40,000時間(表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。)

付属品:専用取付アダプタ×1、リモコン×1、リモコン用お試し電池(単四形乾電池)×2、リモコンケース×1、リモコン用ネジ×2

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

消灯すると蓄光部分の柄がふわっと浮き出る、LEDシーリングライト。

寝室や子供部屋などにぴったりな6畳用タイプです。

また、昼間と点灯時はかわいいキャラクター柄が楽しめます!

デザインは「ミッキー&フレンズ」と『ピーター・パン』の2種類がラインナップ。

ミッキー&フレンズ

「ミッキー&フレンズ」デザインのLEDシーリングライト。

中央に「ミッキーマウス」、そして「ミニーマウス」や「ドナルドダック」「デイジーダック」「プルート」「グーフィー」の姿が☆

表情やポージングも様々でかわいさ満点です。

消灯時には「ミッキーマウス」たちの周りに散りばめられている星が蓄光します!

星空を見ているような気分で、リラックスできそう。

ピーター・パン

『ピーター・パン』デザインのLEDシーリングライト。

劇中でもお馴染みの時計台アートが素敵です!

空を飛ぶ「ピーター・パン」や「ティンカー・ベル」「ウェンディ」「ジョン」「マイケル」の姿はシルエットで表現されています。

消灯時には「ピーター・パン」たちのシルエットが浮かび上がります。

さらに時計のまわりもキラキラと輝き、幻想的☆

10段階の調光や、30分と60分のOFFタイマー機能が付いたリモコン付きです。

天井にロマンティックな世界が広がり、夜がくるのが待ち遠しくなりそうなシーリングライト。

昼間と夜で雰囲気が変わって楽しい「LEDシーリングライト」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

