今回は、お子さんのお昼寝用としても重宝しそうな「綿素材を使った4重ガーゼケット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/ドナルドダック/チップ&デール/くまのプーさん/アリエル」綿素材を使った4重ガーゼケット

© Disney

タイプと価格:【ハーフ】2,490円(税込)、【シングル】3,290円(税込)

サイズ:【ハーフ】約100×140cm、【シングル】約140×190cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

軽くてやわらかな4重ガーゼケット。

4重に重ね織りした綿素材で、使い込むほどに素肌になじみます。

通気性に優れ、ムレにくいので暑い季節にぴったり!

ハーフとシングルの2種類のサイズから選べ、お子さんのお昼寝用にも大活躍します。

デザインは全部で5種類がラインナップ。

くまのプーさん(レモン)

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのガーゼケット。

一面、レモンと「くまのプーさん」の総柄で、とっても爽やか☆

くすみがかった色味に手書き風のアートが素敵な、インテリアにも馴染む一枚です。

チップ&デール(フラワー)

© Disney

「チップ&デール」デザインのガーゼケット。

パステル調のグリーンに、お花柄がかわいさ満点☆

「チップ」と「デール」はぎゅっと抱き合ったり、体を寄せ合って座ったりお昼寝をしたり、どの姿も仲良しで見ているだけでほっこりとします!

ミッキーモチーフ(ハワイアン)

© Disney

「ミッキーモチーフ」デザインのガーゼケット。

ハイビスカスやモンステラなどのハワイアンなモチーフに、キルト風の模様がおしゃれ☆

ところどこにあしらわれたミッキーモチーフや落ち着いた色味もポイントです。

『リトル・マーメイド』アリエル(ピンク)

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」柄のガーゼケット。

ピンクが基調でガーリーな雰囲気!

海藻や貝がら、ヒトデなどの海のモチーフのほか「アリエル」と、お友だち「フランダー」のお茶目な姿にも癒やされます。

ドナルドダック

© Disney

「ドナルドダック」デザインのガーゼケット。

一面にあしられたドット柄がポップでかわいい☆

ドット柄の中には「ドナルドダック」のお顔や舵、イカリなどのモチーフも描かれています。

生地と生地の間に空気を含み適度なボリューム感のガーゼケット。

綿100%のガーゼ素材で肌ざわりもふんわり柔らかです。

ネットに入れれば自宅の洗濯機で丸洗いでき、洗うたびにふんわりとするのもうれしいポイントです。

暑がりさんも快適な、ムレにくい素材を使ったガーゼケット。

お子さんのお昼寝用としても重宝しそうな「綿素材を使った4重ガーゼケット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

