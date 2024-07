Steamで配信されているカジノシミュレーションゲーム「 Coin Pusher Casino 」に批判的なレビューを投稿したプレイヤーに、開発者から「Kill Yourself(自殺しろ)」というコメントが返ってきたことが話題となり、開発スタジオが謝罪する事態に陥りました。Steam Dev To Player Who Posted Negative Review 'Kill Yourself'https://kotaku.com/steam-dev-kill-yourself-negative-review-coin-pusher-pc-1851583573

I just got told to Kill myself from the game dev after posting an honest (bad) review

byu/Koentjuh_ inSteam

Coin Pusher Casinoは、ゲーム開発スタジオのTreeNuts Gamesが2024年2月にリリースしたカジノシミュレーションゲームです。このCoin Pusher Casinoを120時間以上プレイしたというRedditユーザーのKoentjuhさんが、Steamで「このゲームを買わないでください。このゲームのゲームストアは文字通り欺まん的です。開発者はゲームがフルリリースであると記載していますが、これは真実からかけ離れています。ゲームを進めると『ベータ版』あるいは『近日公開』といったテキストが表示されます。これにより、いくつかの実績は取得できません。いくつかのレベルではバランスがひどく、必ず負けてしまい、低いレベルでは再試行するのに十分なコインが貯まるまでコイン集めをしなければいけません。私はすでにひとつのレベルをクリアしようとして12時間を無駄にしましたが、まだクリアできていません。上記の問題はコミュニティ上で何度も提起されており、これには常に開発者からの標準的な応答が返されているものの、開発者は何のアクションも取っていません。上記の問題が解決され、開発者が標準的な応答を投稿するのではなく実際に修正を加えるまで、ゲームを購入しないでください。行動は言葉よりも雄弁です。開発者は達成不可能な実績を作成し、顧客をだましているため、Steamサポートにも連絡します」と、ゲームバランスが不完全であるという不満を述べるレビューを投稿したところ、ゲームの開発者とタグ付けされたアカウントから「Kill Yourself(自殺しろ)」というコメントが送られてきたそうです。開発者からのコメント自体はすぐに削除されたものの、Koentjuhさんはコメントのスクリーンショットを撮影しており、これをRedditに投稿しています。Koentjuhさんの投稿には多くのRedditユーザーが支持を表明し、SteamのCoin Pusher Casinoには開発者への不満コメントが大量に投稿されることとなりました。これを受け、開発元のTreeNuts GamesはSteam上のコミュニティに「開発者からの不適切な投稿に関する公式謝罪」を投稿。TreeNuts Gamesは「弊社の開発者の1人が不適切な投稿を行った最近の事件について遺憾に思います。この容認できない行為について、影響を受けたユーザーとコミュニティの皆様に心からお詫(わ)び申し上げます。弊社は事態の重大性を認識し、迅速かつ断固たる措置を講じました。責任のある開発者は解雇され、チームから外されました。弊社は今後このような事件が発生しないように努めます。この問題がどのように発生したかを理解し、今後の問題を防止するために、徹底した内部調査を実施しました。弊社はチームメンバーが専門家の助けを求めることが有益であると考え、この選択肢を検討しています。改めて、心からお詫び申し上げます。弊社はコミュニティの交流を改善し、最高水準の行動規範を維持することに尽力しています」と投稿し、問題の投稿を行った開発者を解雇したと伝えています。Official Apology Regarding the Unacceptable Post from a Developer :: Coin Pusher Casino General discussionhttps://steamcommunity.com/app/2178590/discussions/1/4417550902863097339/海外ゲームメディアのKotakuがSteamの運営元であるValveおよびTreeNuts Gamesに連絡を取ったところ、TreeNuts Gamesは「改めて、心からお詫び申し上げます」「私たちはコミュニティの交流を改善し、最高水準の行動規範を維持することに尽力しています」というコメントを返しています。なお、問題のコメントを投稿した開発者は、投稿を削除してから数時間後に自身のプロフィール上でKoentjuhさんに直接謝罪しています。謝罪文には「まず、本日の私の不適切なコメントについてお詫び申し上げます。もちろん、顧客は自分が適切だと思うレビューやコメントを書くことができますし、Steamユーザーに対して感情的な反応を示すのは私のすべきことではありません。私は感情的になりすぎてあのような反応をしてしまったので、言い訳はできません。私の無礼な態度について改めて深くお詫び申し上げます」と記されていました。問題の開発者が解雇されることで事態は収束していますが、Koentjuhさんの批判レビューは的外れだとして、ゲームの仕上がりを称賛するコメントもあります。