ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、憧れのヒロイン気分になれる「キャラクターモチーフのワンピース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「白雪姫/ベル/アリエル/ラプンツェル/エルサ」キャラクターモチーフのワンピース

© Disney

価格:各3,290円(税込)

サイズ:100、110、120、130、140

仕様:袖口 ゴム通し、スカート部分前後プリント

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

女の子が憧れるドレスをイメージした、ディズニーの世界観が楽しめるワンピース。

華やかなカラーやかわいいプリント柄がチュールとあわさって、愛らしさたっぷりです!

洗濯機も使用可能なほか、お手入れも簡単にできるのもうれしいポイント。

全部で5種類のデザインがラインナップされています。

『白雪姫』白雪姫

『白雪姫』に登場するディズニープリンセス「白雪姫」デザインのワンピース。

青や黄色などのビビッドな配色使いがとってもおしゃれ☆

スカートの裾部分には、りんごやうさぎなどのシルエットがプリントされています。

『美女と野獣』ベル

『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」デザインのワンピース。

「ベル」のドレスとお揃いの黄色を基調にした、エレガントな雰囲気の一着です。

スカートの裾部分にはバラがぎっしり、両袖にはティアラのプリントも施されています。

『リトル・マーメイド』アリエル

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのワンピース。

パープル×グリーンを基調にした、パステル調の色合いがかわいさ満点☆

首周りにはシェルのネックレス風プリントと、ぷっくりと立体的なリボンが付いています。

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのワンピース。

編み上げのリボンや、両袖のストライプ柄などで「ラプンツェル」が着ているドレスの特徴が再現されています。

スカートの裾には、劇中でもお馴染みの夜空に浮かぶランタンをプリント☆

『アナと雪の女王』エルサ(サックス)

「アナと雪の女王」シリーズに登場する「エルサ」のワンピース。

サックスを基調としたデザインは「エルサ」のドレスそのもの!

首周りには雪の結晶のネックレスや、レースの丸襟風のプリントがあしらわれています。

肌にふれる部分は綿100%生地で、着心地が良いのも特徴。

肌ざわりの良いプリント入りのカットソーにチュールを重ねることで、ドレスの雰囲気が表現されています。

それぞれ内側には便利なお名前スペースつき。

油性ペンで直接名前を書くことができます。

普段着としてはもちろん、パーティーや発表会などにも活躍してくれるワンピース。

憧れのヒロイン気分になれる「キャラクターモチーフのワンピース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

