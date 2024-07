ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」が展開する、陰の大人気メニュー「スパムバーガー」が、期間限定で復活登場!

また、沖縄県民のソウルフード”タコライス”をアレンジした「クラシックタコスチーズバーガー 〜3種の国産彩り野菜〜」、サイドメニュー「沖縄ディップポテト 〜島唐辛子入りマヨ〜」も期間限定で新発売されます☆

フレッシュネスバーガー「スパムバーガー/クラシックタコスチーズバーガー 〜3種の国産彩り野菜〜/沖縄ディップポテト 〜島唐辛子入りマヨ〜」

販売期間:2024年7月17日(水)〜8月27日(火)

販売店舗:全国のフレッシュネスバーガー店舗で終日販売

※球場店舗・動物園店舗除く

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合があります

”世界のグルメを大人の本格バーガーに”を年間テーマに、期間限定バーガーを販売している「フレッシュネスバーガー」

第3弾として、夏真っ盛りにぴったりの「沖縄フェア」が開催されます。

沖縄フェアのメニューとして、復活希望の声が多かった陰の大人気メニュー「スパムバーガー」が約2年ぶりに復活!

また、沖縄県金武町で初めて販売されたとされる沖縄県民のソウルフード、タコライスをフレッシュネス風にアレンジした「クラシックタコスチーズバーガー 〜3種の国産彩り野菜〜」も販売されます。

さらにサイドメニューとして「沖縄ディップポテト 〜島唐辛子入りマヨ〜」が新たにラインナップ☆

スパム(R)バーガー

価格:620円(税込)

今回約2年ぶりの復活となる大人メニュー「スパムバーガー」

フレッシュネスバーガーの代表・齋藤氏が出演されたTBS「よるのブランチ」にて、番組MCのパンサー向井慧さんの熱望で急遽再販が決定しました。

その熱烈な愛に呼応するかのように、SNSで様々な方からのたくさんの愛(復活希望)をいただいたメニュー。

日本人が大好きな甘辛濃厚テリヤキソースにたっぷりと絡めた厚切りスパムをメインにとろり半熟の目玉焼きやトマト、キャベツの国産生野菜がサンドされた、フレッシュネスバーガーの自信作です。

クラシックタコスチーズバーガー 〜3種の国産彩り野菜〜

価格:840円(税込)

沖縄ソウルフードのタコライスをハンバーガーで再現した「クラシックタコスチーズバーガー 〜3種の国産彩り野菜〜」

肉厚ジューシーなプレミアムビーフパティと、パティの旨みに負けないスパイシーでコク深い特製タコミートやたっぷりの国産生野菜がサンドされています。

彩り鮮やかな紫キャベツマリネとパリパリ食感のトルティーヤチップスをトッピングした”沖縄フェア”にぴったりなメニューです。

沖縄ディップポテト 〜島唐辛子入りマヨ〜

価格:390円(税込)

※レギュラーセット・プレミアムセットに+50円で選択可能

島唐辛子入りマヨのディップソースがついた「沖縄ディップポテト 〜島唐辛子入りマヨ〜」

沖縄ならではの食材を使った、アツアツ揚げたてのポテトです。

フレッシュネスバーガーでは、世界中から選りすぐったスパイスが用意されています。

スパイスを自由に使って、自分好みにアレンジバーガーやサイドメニューは、ソフトドリンクやアルコールとも相性抜群です!

夏真っ盛りにぴったりの”沖縄フェア”をテーマにした期間限定メニュー。

フレッシュネスバーガーにて2024年7月17日より販売される「スパムバーガー」「クラシックタコスチーズバーガー 〜3種の国産彩り野菜〜」「沖縄ディップポテト 〜島唐辛子入りマヨ〜」の紹介でした☆

【実食レポ】凍らせたパイナップルとマンゴーを使ったトロピカルドリンク!フレッシュネスバーガー「レモネードソーダ」 【実食レポ】凍らせたパイナップルとマンゴーを使ったトロピカルドリンク!フレッシュネスバーガー「レモネードソーダ」 続きを見る

※SPAM(R)とスパム(R)はホーメルフーズ社の登録商標です

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】夏真っ盛りにぴったりの沖縄フェア!フレッシュネスバーガー「スパムバーガー」 appeared first on Dtimes.