『音楽の日』一夜限定バンドの歌唱曲＆出演者第4弾発表 SixTONESジェシーはB’zの名曲カバーへ
TBS系で13日に8時間生放送される夏の大型音楽特番『音楽の日2024』（後2：00〜9：56）で一夜限り結成されるスペシャルバンド「hopeバンド」の歌唱曲および、出演アーティスト第4弾が発表となった。
【写真】『音楽の日』出演アーティスト第4弾も発表
出演アーティスト第4弾は、男闘呼組のメンバーを中心に、音楽プロデューサーの寺岡呼人がプロデュース、ドラムに青山英樹を加えたRockon Social Clubに決定。そして、寺岡がバンドマスター／アレンジを担当する、一夜限りのスペシャルバンド「hopeバンド」の歌唱曲も発表となった。
8日に発表された8人の豪華ボーカリストに加え、成田昭次・岡本健一（Rockon Social Club）、北村匠海（DISH//）の参加が決定。そして、8日に発表されたMISIAの歌唱曲「時代」（中島みゆき）に加え、各ボーカル陣の歌唱曲が決定した。
■「hopeバンド」歌唱曲
アイナ・ジ・エンド「生まれ来る子供たちのために」（オフコース）
ISSA（DA PUMP）「キセキ」（GReeeeN ※現在 GRe4N BOYZとして活動）
大野雄大・花村想太（Da-iCE）「栄光の架橋」（ゆず）
北村匠海（DISH//）「デイ・ドリーム・ビリーバー」（忌野清志郎／THE TIMERS）
ジェシー（SixTONES）「ultra soul」（B'z）
成田昭次・岡本健一（Rockon Social Club）「TRAIN-TRAIN」（THE BLUE HEARTS）
はっとり（マカロニえんぴつ）「GIFT」（Mr.Children）
三浦大知「夜空ノムコウ」（SMAP）
MISIA「時代」（中島みゆき）
ほか
スーパーバンド＆ボーカリストが名曲の数々を歌いつなぐ必見のステージとなりそうだ。
希望の地から歌う“希望のうた”中継企画の追加ラインナップも発表。これまでに発表されている6ヶ所の中継企画に加え、新たに出演が決定したスガシカオが、昭和のシンボルとして人々に希望を与え続けてきた東京タワーをバックに熱唱する。
■『音楽の日2024』出演者
▼総合司会
中居正広
安住紳一郎（TBSアナウンサー）
▼出演アーティスト
INI
アイナ・ジ・エンド
新しい学校のリーダーズ
AliA
アリス
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）
&TEAM
ENHYPEN
奥田民生
Omoinotake
Kis-My-Ft2
King & Prince
倉木麻衣
郷ひろみ
櫻坂46
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
THE ALFEE
JO1
島津亜矢
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
スガシカオ ★
SixTONES
Snow Man
SPYAIR
SEKAI NO OWARI
Da-iCE
DA PUMP
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハート）
超特急
DISH//
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
長渕剛
なにわ男子
Number_i
新妻聖子
NewJeans
nobodyknows+
乃木坂46
爆風スランプ
BE:FIRST
HIPPY
日向坂46
平井大
FUNKY MONKEY BΛBY’S
FANTASTICS
FRUITS ZIPPER
BOYNEXTDOOR
MY FIRST STORY × HYDE
マカロニえんぴつ
ME:I
MISIA
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
MINMI
優里
ゆず
Little Glee Monster
LE SSERAFIM
Rockon Social Club
WANIMA
▼hopeバンド ボーカル
アイナ・ジ・エンド
ISSA（DA PUMP）
大野雄大・花村想太（Da-iCE）
北村匠海（DISH//） ★
ジェシー（SixTONES）
成田昭次・岡本健一（Rockon Social Club） ★
はっとり（マカロニえんぴつ）
三浦大知
MISIA
▼hopeバンド バンドマスター
寺岡呼人
▼大合唱企画
SUPER BEAVER「小さな革命」
▼ダンス企画出演アーティスト
INI
新しい学校のリーダーズ
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）
&TEAM
坂道グループ（乃木坂46・櫻坂46・日向坂46）
THE JET BOY BANGERZ
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
JO1
GENERATIONS
Snow Man
Da-iCE
DA PUMP
超特急
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
BMSG TRAINEE
BE:FIRST
FANTASTICS
ME:I
▼ダンス企画プロデュース＞
s**t kingz
▼“希望のうた”中継企画
岩手：HIPPY
石川・能登：FUNKY MONKEY BΛBY’S
東京タワー：スガシカオ ★
日本武道館：爆風スランプ
神戸：Little Glee Monster
熊本：WANIMA
種子島：三浦大知
★＝新規発表
【写真】『音楽の日』出演アーティスト第4弾も発表
出演アーティスト第4弾は、男闘呼組のメンバーを中心に、音楽プロデューサーの寺岡呼人がプロデュース、ドラムに青山英樹を加えたRockon Social Clubに決定。そして、寺岡がバンドマスター／アレンジを担当する、一夜限りのスペシャルバンド「hopeバンド」の歌唱曲も発表となった。
■「hopeバンド」歌唱曲
アイナ・ジ・エンド「生まれ来る子供たちのために」（オフコース）
ISSA（DA PUMP）「キセキ」（GReeeeN ※現在 GRe4N BOYZとして活動）
大野雄大・花村想太（Da-iCE）「栄光の架橋」（ゆず）
北村匠海（DISH//）「デイ・ドリーム・ビリーバー」（忌野清志郎／THE TIMERS）
ジェシー（SixTONES）「ultra soul」（B'z）
成田昭次・岡本健一（Rockon Social Club）「TRAIN-TRAIN」（THE BLUE HEARTS）
はっとり（マカロニえんぴつ）「GIFT」（Mr.Children）
三浦大知「夜空ノムコウ」（SMAP）
MISIA「時代」（中島みゆき）
ほか
スーパーバンド＆ボーカリストが名曲の数々を歌いつなぐ必見のステージとなりそうだ。
希望の地から歌う“希望のうた”中継企画の追加ラインナップも発表。これまでに発表されている6ヶ所の中継企画に加え、新たに出演が決定したスガシカオが、昭和のシンボルとして人々に希望を与え続けてきた東京タワーをバックに熱唱する。
■『音楽の日2024』出演者
▼総合司会
中居正広
安住紳一郎（TBSアナウンサー）
▼出演アーティスト
INI
アイナ・ジ・エンド
新しい学校のリーダーズ
AliA
アリス
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）
&TEAM
ENHYPEN
奥田民生
Omoinotake
Kis-My-Ft2
King & Prince
倉木麻衣
郷ひろみ
櫻坂46
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
THE ALFEE
JO1
島津亜矢
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
スガシカオ ★
SixTONES
Snow Man
SPYAIR
SEKAI NO OWARI
Da-iCE
DA PUMP
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハート）
超特急
DISH//
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
長渕剛
なにわ男子
Number_i
新妻聖子
NewJeans
nobodyknows+
乃木坂46
爆風スランプ
BE:FIRST
HIPPY
日向坂46
平井大
FUNKY MONKEY BΛBY’S
FANTASTICS
FRUITS ZIPPER
BOYNEXTDOOR
MY FIRST STORY × HYDE
マカロニえんぴつ
ME:I
MISIA
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
MINMI
優里
ゆず
Little Glee Monster
LE SSERAFIM
Rockon Social Club
WANIMA
▼hopeバンド ボーカル
アイナ・ジ・エンド
ISSA（DA PUMP）
大野雄大・花村想太（Da-iCE）
北村匠海（DISH//） ★
ジェシー（SixTONES）
成田昭次・岡本健一（Rockon Social Club） ★
はっとり（マカロニえんぴつ）
三浦大知
MISIA
▼hopeバンド バンドマスター
寺岡呼人
▼大合唱企画
SUPER BEAVER「小さな革命」
▼ダンス企画出演アーティスト
INI
新しい学校のリーダーズ
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）
&TEAM
坂道グループ（乃木坂46・櫻坂46・日向坂46）
THE JET BOY BANGERZ
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
JO1
GENERATIONS
Snow Man
Da-iCE
DA PUMP
超特急
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
BMSG TRAINEE
BE:FIRST
FANTASTICS
ME:I
▼ダンス企画プロデュース＞
s**t kingz
▼“希望のうた”中継企画
岩手：HIPPY
石川・能登：FUNKY MONKEY BΛBY’S
東京タワー：スガシカオ ★
日本武道館：爆風スランプ
神戸：Little Glee Monster
熊本：WANIMA
種子島：三浦大知
★＝新規発表