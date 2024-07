2023年10月にGoogleがリリースしたGoogle純正スマートウォッチ「Pixel Watch 2」の次世代モデルとなる「Pixel Watch 3」について、海外メディアのAndroid Authorityが前モデルからのアップデート情報を報じています。Exclusive: Pixel Watch 3 will have smaller bezels, UWB, new colors, more!

https://www.androidauthority.com/exclusive-google-pixel-watch-3-changes-3458593/The Pixel Watch 3 could get ultra wideband and a brighter screen - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/7/9/24195013/google-pixel-watch-3-uwb-bigger-battery-smaller-bezelsAndroid Authorityによると、直径41mmの1モデルだけだったPixel Watch 2とは異なり、Pixel Watch 3は41mmと45mmの2モデルで展開されるとのこと。また、45mmモデルは「Pixel Watch 3 XL」と呼ばれる可能性も示唆されています。基本的なスマートウォッチの仕様はPixel Watch 2と同様で、両モデル共にQualcommのウェアラブル端末向けプラットフォーム「Qualcomm Snapdragon W5」をベースとしたカスタムプロセッサを搭載しています。さらに、41mmモデルのバッテリー容量は310mAhと前モデルから変更がありませんが、45mmモデルではバッテリー容量が420mAhに拡張され、長時間にわたってバッテリーが持続することが期待されます。加えて、Pixel Watch 3ではベゼル幅が縮小されると見られています。Pixel Watch 2ではベゼル幅が約5.5mmでしたが、Pixel Watch 3では約1mmディスプレイサイズが広がり、ベゼル幅が約4.5mmになるとのこと。また、画面輝度はPixel Watch 2の最大1000nitから2000nitに向上。さらにPixel Watch 3には超広帯域無線システム(UWB)チップが搭載され、刷新された「デバイスを探す」機能にも対応するほか、スマートフォンを使わなくてもPixel Watch 3だけで自動車のロックやスマートロックの解錠ができるようになるとされています。なお、Pixel Watch 3やPixel 9シリーズが発表されるとみられるGoogleの新製品発表イベント「Made by Google」は2024年8月14日に開催される予定です。Googleが2024年8月14日2時からPixelの新製品を発表する「Made by Google」を開催、Pixel 9シリーズやPixel Watch 3を発表か - GIGAZINE