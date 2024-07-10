²¼´Ø»ÔÄ¹¤ÈÄ¹Ìç»ÔÄ¹¤¬²ñÃÌ¡Ä»³±¢Àþ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ä´Ñ¸÷PR¤Ç°Õ¸«¸ò´¹
¡¡²¼´Ø»Ô¤ÎÁ°ÅÄ»ÔÄ¹¤ÈÄ¹Ìç»Ô¤Î¹¾¸¶»ÔÄ¹¤¬9Æü¡¢Ä¹Ìç»Ô¤Ç²ñÃÌ¤·»³±¢Àþ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ä´Ñ¸÷PR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¼´Ø»Ô¤ÈÄ¹Ìç»Ô¤ÎÎ¾»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ë²ñÃÌ¤Ïº£²ó¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñÃÌ¤Ç¤Ï»³±¢Àþ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ä´Ñ¸÷PR¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µîÇ¯¤ÎÂç±«¤Ç¸½ºß¤âÉÔÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³±¢Àþ¤Î¿Í´Ý¡¦ÂìÉô´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡ÖÍèÇ¯ÅÙÃæ¤Î±¿Å¾ºÆ³«¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÎ¾»ÔÄ¹¤«¤é¤ÏÉüµì¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¡²¬¡¦ËÌ¶å½£·÷¤«¤é¤ÎÊý¡¹¤ò¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤â´Þ¤á¤Æ¤³¤Á¤é¤Î»³±¢¤Ë¤Ê¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÂç»ö¤Ê»³±¢Àþ¤Ê¤Î¤Ç²¼´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤ÏÈó¾ï¤ËÂç»ö¤«¤Ê¤È¡×
¡Ê²¼´Ø»Ô¡¦Á°ÅÄ¿¸ÂÀÏº»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¤à¤³¤¦¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤³¤Á¤é¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Ä¹Ìç»Ô¤ÎÅòËÜ²¹Àô¤Ë¤ÏÀ±Ìî¥ê¥¾ー¥È¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö³¦ Ä¹Ìç¡×¤¬¤¢¤ê²¼´Ø»Ô¤Ë¤âÀ±Ìî¥ê¥¾ー¥È¤¬·úÀß¤¹¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥ê¥¾¥Êー¥ì²¼´Ø¡×¤¬2025Ç¯½©¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ï¢·È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤âº£¸å¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£