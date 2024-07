名優ユアン・マクレガーと実娘クララ・マクレガーのW主演作『ブリーディング・ラブ はじまりの旅』より、父ユアンから日本の観客に向けた貴重なメッセージ動画が公開された。

このたび到着したのは、『ブリーディング・ラブ はじまりの旅』の日本公開を祝したユアンからの動画メッセージ。本国のアメリカでは、配信メインで劇場上映は限定公開だったが、日本では全国公開が実現。そんな日本に向けて特別に、ユアンがセルフィースタイルで動画を送ってくれた。

休暇で訪れているノルウェーの街角から貴重な自然体の姿を見せるユアンは「私たちの映画をぜひ観てください。心の底から美しい映画だと思います。娘がプロデュースし、脚本を書き、実現させました」と力強く訴える。続けて、「私はただ父親を演じただけ。簡単で自然なことでした。私は彼女の父親ですからね」と、等身大で父親役を演じたことを明かす。

2023年の東京コミコンで来日を果たし、ファンを熱狂させたユアン。「日本にいる時間が大好きなので、またすぐに来日できることを願っています」とし、最後には「日本の皆さんにたくさんの愛を。ブリーディング・ラブ!」と笑顔で締め括った。



あわせて公開された場面写真は、ユアン演じる父親がドラッグ・アルコール依存症の娘と出かけた旅先での場面。娘との2ショットのほか、父親自身も娘が幼い頃にアルコール依存症だった経験もち、自助グループに参加する姿や、旅の途中で疾走した娘を必死に探す表情などが捉えられている。

ユアン・マクレガーと娘クララ・マクレガーが贈る感動作『ブリーディング・ラブ はじまりの旅』は全国公開中。

