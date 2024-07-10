¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥¤ー¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤ÎÌ¾ºî¡Ø¹ÓÌî¤ÎÍÑ¿´ËÀ¡Ù¥ê¥á¥¤¥¯´ë²è¤¬»ÏÆ° ¨¡ ¡Ö°ÎÂç¤Ê¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀµÅý¤ËºÆÁÏºî¤¹¤ë¡×¤ÈÀ½ºî¿Ø
¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥¤ー¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¼ç±é¡¢¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥ì¥ªー¥Í´ÆÆÄ¡Ø¹ÓÌî¤ÎÍÑ¿´ËÀ¡Ù¡Ê1964¡Ë¤Î¥ê¥á¥¤¥¯´ë²è¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¹ÓÌî¤ÎÍÑ¿´ËÀ¡Ù¤Ï¡¢1872Ç¯¤Î¥Ë¥åー¡¦¥á¥¥·¥³¤ÎÄ®¤Ë¡¢ÏÓÍø¤¥¬¥ó¥Þ¥ó¤Î¥¸¥çー¡Ê¥¤ー¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢Ä®¤òµí¼ª¤ëÌµË¡¼Ô¤¿¤Á¤Î¹³Áè¤Ë²ðÆþ¤·¤Æ¤æ¤¯Êª¸ì¡£¥¤¥¿¥ê¥¢À½À¾Éô·à¡¢ÄÌ¾Î¡È¥Þ¥«¥í¥Ë¡¦¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡É¤Î¸µÁÄ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢Â³ÊÔ¡ØÍ¼ÍÛ¤Î¥¬¥ó¥Þ¥ó¡Ù¡Ê1965¡Ë¡ØÂ³¡¦Í¼ÍÛ¤Î¥¬¥ó¥Þ¥ó¡Ù¡Ê1996¡Ë¤ò´Þ¤à¡Ö¥É¥ëÈ¢3Éôºî¡×¤ÎÈéÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Ï±Ñ¸ì¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï´ë²è¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤ä¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¡Ø300¡Ò¥¹¥êー¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡Ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¦¥Ì¥Ê¥ê¡¢¡ØShirley ¥·¥ãー¥ê¥¤¡Ù¡Ê2020¡¢Æü2024¡Ë¤Î¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥Ûー¥¹¥Þ¥ó¡¢¥·¥êー¥º¡Ö¥ê¥×¥êー¡×¡Ê2024¡Ë¤Î¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥·¥¹¥Æ¥£¤¬Ì³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤òÀ½ºî¤·¤¿Jolly Film¤â´ë²è¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ì¥Ê¥ê¡õ¥Ûー¥¹¥Þ¥óÎ¨¤¤¤ëÀ½ºî²ñ¼ÒEuro Gang Entertainment¤È¥·¥¹¥Æ¥£¤Ï¡¢¥íー¥é¥ó¥É¡¦¥¨¥á¥ê¥Ã¥Ò´ÆÆÄ¤¬¸ÅÂå¥íー¥Þ¤Î·õÆ®»Î¤òÉÁ¤¯Ä¶Âçºî¥É¥é¥Þ¡Ê2024¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¡£¥Ì¥Ê¥ê¡õ¥Ûー¥¹¥Þ¥ó¤Ï¡Ö°ÎÂç¤Ê¤ë¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥ì¥ªー¥Í¤Ë¤è¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀµÅý¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤¹¤ë·è°Õ¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¡Ø¹ÓÌî¤ÎÍÑ¿´ËÀ¡Ù¤Ï¡¢¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¡ØÍÑ¿´ËÀ¡Ù¡Ê1961¡Ë¤òÌµÃÇ¤ÇÀ¾Éô·à¤È¤·¤ÆËÝ°Æ¤·¤¿¤¿¤á¡¢Æ±ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÅìÊõ¤È¤Î´Ö¤ÇÁÊ¾ÙÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤«¡¢È¯É½¤«¤é60Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤Ç¤â¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚÀ½ºî¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£²ó¤¬½é¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ²½´ë²è¤¬¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤Á¤é¤â¼Â¸½¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Source:The post first appeared on .