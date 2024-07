クリント・イーストウッド主演、セルジオ・レオーネ監督『荒野の用心棒』(1964)のリメイク企画が進行中であることがわかった。米が報じている。

『荒野の用心棒』は、1872年のニュー・メキシコの町に、腕利きガンマンのジョー(イーストウッド)が現れ、町を牛耳る無法者たちの抗争に介入してゆく物語。イタリア製西部劇、通称“マカロニ・ウェスタン”の元祖と呼ばれる作品で、続編『夕陽のガンマン』(1965)『続・夕陽のガンマン』(1996)を含む「ドル箱3部作」の皮切りとなった。

リメイク版は英語の長編映画になるとみられているが、現時点では企画の初期段階にあり、プロットやキャスト・スタッフなどの詳細は不明。プロデューサーは『300〈スリーハンドレッド〉』シリーズのジャンニ・ヌナリ、『Shirley シャーリイ』(2020、日2024)のサイモン・ホースマン、シリーズ「リプリー」(2024)のエンツォ・システィが務めており、オリジナル版を製作したJolly Filmも企画に携わっている。

ヌナリ&ホースマン率いる製作会社Euro Gang Entertainmentとシスティは、ローランド・エメリッヒ監督が古代ローマの剣闘士を描く超大作ドラマ(2024)に続いての再タッグ。ヌナリ&ホースマンは「偉大なるセルジオ・レオーネによるクラシックを正統にリメイクする決意」とのコメントを発表した。

なお、オリジナル版『荒野の用心棒』は、黒澤明監督『用心棒』(1961)を無断で西部劇として翻案したため、同作を手がけた東宝との間で訴訟問題に発展した作品でもある。それゆえか、発表から60年が経過した現在でもリメイク版などは一切製作されておらず、今回が初のプロジェクトとなる。2020年にはハリウッドでのドラマ化企画がが、残念ながらこちらも実現には至っていない。

