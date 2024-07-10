³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ç½èÊ¬¤µ¤ì¤ëÂâ°÷¿ô¤¬¡ÈÂçµ¬ÌÏ¡É¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡¡Àø¿å¼êÅö¤ÎÉÔÀµ¼õµë¡¦ÆÃÄêÈëÌ©¤ÎÏ³±Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¼Â¤ÈÇ§Äê¡¡ËÉ±Ò¾Ê
ËÉ±Ò¾Ê¤Ï10Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ç¤ÎÀø¿å¼êÅö¤ÎÉÔÀµ¼õµë¤äÆÃÄêÈëÌ©¤ÎÏ³±Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¼Â¤ÈÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
½èÊ¬¤µ¤ì¤ëÂâ°÷¤Î¿ô¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî»û¸µËÉ±ÒÁê¡§
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ¾Í»ö¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ä¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤¦¤ß¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ñËÉÉô²ñ¤Ê¤É¤Î²ñµÄ¤Ç¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÀø¿å¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ââ°÷¤¬ÉÔÀµ¤ËÀø¿å¼êÅö¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢´ÏÄú¤Ê¤É¤Ç¡ÖÆÃÄêÈëÌ©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°·¤¦»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤³¤¾å¼«±ÒÂâ°÷¤Ë¤â¡¢ÈëÌ©¾ðÊó¤ò°·¤ï¤»¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÉ±Ò¾ÊÆâ¤Ç¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¤Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢½µÆâ¤Ë¤âÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÏÉÔÀµ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿Ââ°÷¤ò½èÊ¬¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½èÊ¬¤Ï²áµî¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£