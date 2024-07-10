Åçº¬¡¦½Ð±À»Ô¤Ç¡ÈÂçµ¬ÌÏÅÚº½Êø¤ì¡É¡Ä¤¤Î¤¦°ìÆü¤Ç211.5¥ß¥ê¤Î±«¡¡ÅìËÌ¡¦Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ç150mm¤ÎÍ½ÁÛ±«ÎÌ
Çß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢10Æü¤âÅìËÌ¤äËÌÎ¦¤ÇÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åçº¬¸©¤Î½Ð±À»Ô¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð±À»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç¤ÏÂç¤¤¯Æ»Ï©¤¬ÊøÍî¤·¡¢³¤¤Þ¤ÇÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢°ìÉô½»Ì±¤¬¸áÁ°11»þ30Ê¬¸½ºß¡¢¸ÉÎ©¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð±À»Ô¤Ç¤Ï9Æü¤À¤±¤Ç¡¢7·î¤Î°ì·îÊ¬¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë211.5mm¤Î±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âÆüËÜ³¤Â¦Ãæ¿´¤ËÂç±«¤È¤Ê¤ê¡¢Í½ÁÛ±«ÎÌ¤ÏÅìËÌ¤äÃæ¹ñÃÏÊý¤Ê¤É¤Ç150mm¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£