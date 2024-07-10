¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤¬¹ß³ÊÁÈ¥Õ¥í¥¸¥Î¡¼¥Í¤«¤éMF¥Ï¥ë¥¤¤ò³ÍÆÀ¡ª¥»¥ê¥¨A¤Ç4µ¨ÌÜ¤Ø
¥¨¥é¥¹¡¦¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤Ï9Æü¡¢¥Õ¥í¥¸¥Î¡¼¥Í¤Î¥ª¥é¥ó¥À¿ÍMF¥¢¥Ö¥É¥¥¡¦¥Ï¥ë¥¤(26)¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2028Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ï¥ë¥¤¤ÏÃæÈ×¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¥â¥í¥Ã¥³·Ï¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¹»þÂå¤Ï¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤Ë½êÂ°¡£2018Ç¯2·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¥µ¥Ã¥¹¥ª¡¼¥í¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¹¤ë2021Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°Àï103»î¹ç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
2022Ç¯7·î¤Ë¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤Ë°Ü¹Ô¡£¥µ¥Ã¥¹¥ª¡¼¥í¤Ç2¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤¹¤È¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥»¥ê¥¨A¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Õ¥í¥¸¥Î¡¼¥Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï¥±¥¬¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸ø¼°Àï21»î¹ç4¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Ï18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤¦¤Á13»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¡£
¥Õ¥í¥¸¥Î¡¼¥Í¤ÏºÇ½ªÀá¤Ç¥»¥ê¥¨B¹ß³Ê¤¬·èÄê¡£¥ô¥§¥í¡¼¥ÊÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¥ë¥¤¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¥»¥ê¥¨A¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ï¥ë¥¤¤ÏÃæÈ×¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¥â¥í¥Ã¥³·Ï¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¹»þÂå¤Ï¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤Ë½êÂ°¡£2018Ç¯2·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¥µ¥Ã¥¹¥ª¡¼¥í¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¹¤ë2021Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°Àï103»î¹ç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
2022Ç¯7·î¤Ë¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤Ë°Ü¹Ô¡£¥µ¥Ã¥¹¥ª¡¼¥í¤Ç2¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤¹¤È¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥»¥ê¥¨A¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Õ¥í¥¸¥Î¡¼¥Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï¥±¥¬¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸ø¼°Àï21»î¹ç4¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Ï18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤¦¤Á13»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¡£
¥Õ¥í¥¸¥Î¡¼¥Í¤ÏºÇ½ªÀá¤Ç¥»¥ê¥¨B¹ß³Ê¤¬·èÄê¡£¥ô¥§¥í¡¼¥ÊÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¥ë¥¤¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¥»¥ê¥¨A¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£