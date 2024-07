Block B ジコの事務所KOZエンターテインメント、日本3都市でオフラインオーディションを開催！

HYBE傘下のレーベルKOZ ENTERTAINMENT(以下、KOZ)が、KOZオーディション公式ウェブサイトとSNSにて、「2024 KOZ JAPAN AUDITION」の開催を告知した。KOZは昨年、初めて世界20都市でオフラインオーディションを開催。今年は日本3都市でオーディションを行い、グローバルK-POPポップにおける将来性のある人材を選抜する。今回のオフラインオーディションは、7月27日に大阪、7月28日に福岡、8月4日に東京で行われ、2007年〜2015年生まれであれば国籍・性別に関係なく誰でも応募が可能で、ボーカル、ラップ、ダンス、プロデューシングを対象にしている。

参加希望者は各都市オーディション日の当日、オーディション開始時間から2時間の間に受付をすればオーディションを受けることが可能。参加者には「2024 KOZ JAPAN AUDITION」オリジナルの記念品がプレゼントされる。オーディション合格者には個別に連絡を行い、追加選考を経て選抜された最終合格者にはKOZとの練習生契約の機会が提供される。KOZはアーティストの個性と趣向を尊重しながら、大衆に愛される音楽を追求しているレーベルで、大衆性と音楽性を兼ね備えたアーティスト兼プロデューサーのBlock Bのジコと、2023年にデビューし、完成度の高いパフォーマンスと多彩な個性、そして人々の心に寄り添う自然な魅力を兼ね備えたボーイグループであるBOYNEXTDOORが所属している。BOYNEXTDOORは本日7月10日、日本1stシングル「AND,」で日本デビューを果たした。

■オーディション概要

「2024 KOZ JAPAN AUDITION」

【開催日時・場所】

大阪:2024年7月27日(土)13時 / OSAKA SCHOOL OF MUSIC

福岡:2024年7月28日(日)17時 / FUKUOKA SCHOOL OF MUSIC

東京:2024年8月4日(日)13時 / TOKYO SCHOOL OF MUSIC



■関連リンク

KOZオーディション公式ウェブサイト