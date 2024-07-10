¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ø´ø´±¡Ö¼«È¯Åª¤Ë¡×¡ÈÌî¼êÅÐÈÄ¡É¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë´¶¼Õ
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1¡Ý10¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2024Ç¯7·î9Æü¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ËÂçÎÌ10¼ºÅÀ¤·´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÈÌî¼êÅÐÈÄ¡É¤·¤¿¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¡¦¥ß¥é¡¼¤¬¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ËËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢4²ó9¼ºÅÀKO¡£1¡Ý10¤È¤Ê¤Ã¤¿7²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¤Ï¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¡ÈÌî¼êÅÐÈÄ¡É¤¹¤ë¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥¥±¡ÊE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ë¤È¥±¥Ó¥ó¡Ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡¢¥¥±¤¬¼«È¯Åª¤ËÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹¬±¿¤Ë¤âÈà¤Ï¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¿Ê¤ó¤ÇÌî¼êÅÐÈÄ¤òÌ¾¾è¤ê½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿³È½ÃÄ¤È¶¨µÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï°ìÄê¤ÎÂçÎÌÅÀº¹¡Ê8ÅÀº¹°Ê¾å¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤¿»þ¤ËÌî¼ê¤¬Åê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÈÌî¼êÅÐÈÄ¡É¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Öº£Ìë¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìî¼ê¤òÅÐÈÄ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£Åê¼ê¤ò²¹Â¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡×¤È»Ø´ø´±¡£¡Ö3Ï¢Àï¤ò¾¡¤Á±Û¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤Ï¤³¤Î·ï¤òËº¤ì¤ÆÌÀÆü¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÆü¤Ï¼ºÅÀ¤òËÉ¤°½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢10Æü¡ÊÆ±11Æü¡Ë¤Î¥«¡¼¥É2ÀïÌÜ¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥«¡¼¥É2ÀïÌÜ¤Ïº£µ¨¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î9¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¡¼¥ó¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£