¡Ö±ß°Â¤äÊª²Á¹â¤Ê¤É¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¡×ÂçÊ¬¸©Æâ¡¡¾åÈ¾´ü¤ÎÅÝ»º·ï¿ô31·ï¡¡Á°Ç¯Æ±»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù12·ïÁý
2024Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¸©Æâ´ë¶È¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤Ï31·ï¤Ç¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë30·ï¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼ÒÄë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯ÂçÊ¬»ÙÅ¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¸©Æâ´ë¶È¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤Ï31·ï¤Ç¡¢2023Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ12·ïÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
30·ï¤ò¾å²ó¤ë¤Î¤Ï¡¢2015Ç¯°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
ÉéºÄÁí³Û¤Ï2023Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ26²¯4000Ëü±ß¤Û¤ÉÂ¿¤¤¤ª¤è¤½41²¯±ß¤Ç¤·¤¿¡£
ÉéºÄ³Û¤¬1²¯±ßÌ¤Ëþ¤ÎÅÝ»º¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¡¢¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢·úÀß¶È¤È¥µー¥Ó¥¹¶È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì9·ï¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¾®Çä¶È¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÅÝ»º¤ÎÍ×°ø¤ÏÈÎÇäÉÔ¿¶¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¼õ¤±¤¿Í»»ñ¤ÎÊÖºÑ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢±ß°Â¤äÊª²Á¹â¤Ê¤É¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡Ö·ÐÈñ¤Î²Á³Ê¾å¾º¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤È¤·¤¿ÅÝ»º¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£