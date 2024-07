【週刊少年サンデー 2024年33号】7月10日 発売価格:360円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2024年33号」を本日7月10日に発売した。価格は360円。

今週号では表紙と巻頭カラーに「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」が登場する。こちらはアニメ化の決定を記念したものとなっており、夏らしい浴衣姿の3人が表紙を飾っている。

そのほか「古々路ひめるの全秘密」がセンターカラーとなるほか、夏の読み切り第3弾として三浦 蓮氏の「或る門番」が掲載される。

(C) Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved.