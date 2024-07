【第641話 前編2】7月10日 公開価格:90コイン(ビッコミ)

小学館は7月10日、さいとう・たかを氏によるマンガ「ゴルゴ13」第641話「ゴッド・セイブ・ザ・キング 前編(2)」をビッコミにて公開した。ビッコミでの価格は90コイン。

「ゴルゴ13」は特定の政治信条、倫理観を持つ事なく、依頼主からの多額の報酬のみを根拠に行動する超A級スナイパー・ゴルゴ13の活躍を描く作品。なお7月10日現在、ビッコミでは第639話、640話の無料公開も行なわれている。

【最新話】

第641話「ゴッド・セイブ・ザ・キング 前編(2)」のページ

【無料公開中】

第640話「竜を呼ぶ (1)」のページ

第639話「捏造されたアセスメント 後編(2)」のページ

【ゴルゴ13】

いわずと知れた闇の狙撃手・G、世界を股に標的を討つ!!

特定の政治信条、倫理観を持つ事なく、依頼主からの多額の報酬のみを根拠に行動する超A級スナイパー・ゴルゴ13。狙った獲物を仕留める、その成功率はほぼ100%だがーー!?

(C) Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved.