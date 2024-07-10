¡ÖÅôÂæ¤ÎÅÅÎÏ¤ÏÂÀÍÛ¸÷¡×Ãæ³ØÀ¸¤¬¿åÅç³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ç¿¦¾ìÂÎ¸³¡ÖÁ¥¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡Ú²¬»³¡Û
³¤¤Î°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¿åÅç³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤ÇÃæ³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¿¦¾ìÂÎ¸³¤¬¡¢¤¤Î¤¦¡Ê9Æü¡Ë²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦¾ìÂÎ¸³¤Ï³¤¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Î¶ÈÌ³¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¿åÅçÃæ³Ø¹»¤Î2Ç¯À¸2¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ¤é¤Ï¿¦°÷¤«¤é³¤¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤È¤Ê¤ë¹Ò¹ÔÉ¸¼±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¶×±º¹Á¤ÎÅôÂæ¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ¤ÏÅôÂæ¤ÎÅÅÎÏ¤¬ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤«¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢ÅôÂæ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î³ÎÇ§ºî¶È¤Ê¤É¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸¡Ë
¡ÖÁ¥¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Âç»ö¤Ê»Å»ö¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿¦¾ìÂÎ¸³¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê10Æü¡Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢½ä»ëÄú¤Î¸«³Ø¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£