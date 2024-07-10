¡Ö°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¥ï¥ó¡×¡¡¾×·â¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡¡»Þ¹¥¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡¡¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¡¡ÌÚ¤Î»Þ¤ò¤¯¤ï¤¨¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚ¤Î»Þ¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ü¤¦¤¼¤ó¡Ä¥³¡¼¥®¡¼¤Î¤â¤³¤¹¤±¤¯¤ó
¢£»Þ¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ°Õµ¤ÍÈ¡¹¤â¡Ä¤Ü¤¦¤¼¤ó¡©¡ª
¡¡ÌÚ¤Î»Þ¤ò¤¯¤ï¤¨¤ÆÊâ¤¯¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÄ¹¤¤»Þ¤ò¥²¥Ã¥È¡ª
¡¡°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÄÀª¤¤¤è¤¯¡¢¼Ö»ß¤á¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ü¤¦¤¼¤ó¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢ÌÚ¤Î»Þ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤³¤Î»þ¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¢£ÀìÌç²È¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÌÚ¤Î»Þ¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¡¼¥®¡¼¤Î¤â¤³¤¹¤±¤¯¤ó¡Ê4¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤³¤¹¤±¤¯¤ó¤Ï¡¢ÌÚ¤Î»Þ¤¬¼Ö»ß¤á¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥É¥Ã¥°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¼¯ÌîÀµ¸²¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¤¤Ï¼«Ê¬¤¬¤¯¤ï¤¨¤Æ¤¤¤ëÊª¤ÎÉý¤ä¼þ¤ê¤Î±ó¶á´¶¤ò¤Ä¤«¤ß¤Å¤é¤¯¡¢¼Ö»ß¤á¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿ÌÚ¤Î»Þ¤ò³°¤·¤ÆÃÏÌÌ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¡¢¤â¤³¤¹¤±¤¯¤ó¤Ï¤Þ¤¿¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢²È¤Þ¤Çµ¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö±©Ä»¿µ°ì ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×2024Ç¯7·î9ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
¢¨¤³¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£