¸½ÌòÂç³ØÀ¸¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼ÉÚ²¬°¦¡Ö¥°¥Ã¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡×²Î¾§¡¡¡ÖDayDay¡¥¡×¤ÇÈäÏª
¸½ÌòÂç³ØÀ¸¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÉÚ²¬°¦¡Ê20¡Ë¤¬10Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖDayDay¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤Ç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥°¥Ã¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÀÚ¤Ê¤¤ÊÒ»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬2²¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£4ºÐ¤«¤é15ºÐ¤Þ¤Ç¹ë½£¤Ç²á¤´¤·¡¢¥Æ¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ2¤«¤é²»³Ú¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²Î¤¤½ª¤¨¤¿ÉÚ²¬¤Ï¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯²Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£24Æü¤Ë¤ÏÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¸¥§¥é¥·¡¼¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£11·î23Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤¼¤Ò²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢PR¤¹¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£