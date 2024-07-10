°¼Á¤Ê¾ðÊó³È»¶¤Ï¹ðÁÊ¡¢¹ðÈ¯¤â¡¡KADOKAWA
¡¡½ÐÈÇÂç¼êKADOKAWA¤ò½±¤Ã¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò½ä¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï10Æü¡¢°¼Á¤Ê¾ðÊó³È»¶¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¡¢·º»ö¹ðÁÊ¤ä·º»ö¹ðÈ¯¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö³ÑÀî¥É¥ï¥ó¥´³Ø±à¡×¤ÎÀ¸ÅÌ¤ä¼è°úÀè¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³¤¨¤¤¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸øÉ½¡£¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤òÆ¿Ì¾·Ç¼¨ÈÄ¤ä¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ê¤É¤Ç³È»¶¤¹¤ë¹Ô°Ù¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ»ß¤¹¤ë¤è¤¦·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏÆ±Æü¤ÎÈ¯É½¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÌäÂê¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¶¼Ç÷¤á¤¤¤¿½ñ¤¹þ¤ß¡×¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£