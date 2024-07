〈被害額は約300兆円予想…!? すでに地球で発生している「太陽フレア」問題を無視してはいけない“納得の理由”〉から続く

宇宙は際限なく広がっている。とはいえ、未確認飛行物体の存在を大真面目に語る人には白い目が向けられがちだ。それにもかかわらず、宇宙物理学の第一人者である柴田一成氏は、UFOは実際に存在すると断言する。いったいなぜなのか。

UFOは本当にある?

私は、学生への講義の際、毎年こんな質問を問いかけています。

「UFOは本当にあると思いますか?」

すると、200人に10人くらいが手を挙げます。同じ問いを小学生に投げかけたら、半分ぐらいが手を挙げるのですが、大学生になるとこの程度です。半分ぐらい大人になっている大学生にしてみれば、「そんなもの、空想の存在だろう」となるわけです。

しかし、答えは「YES」です。

つまりUFOというのは実際に存在しています。

ただし、勘違いしないでいただきたいのは、UFOというのはあくまでもUnidentified Flying Object、つまり未確認飛行物体を指す言葉であって、宇宙人が乗っている宇宙船ばかりを指すわけではない、という点です。

正体がわからない飛行物体という範囲であれば、目撃証言はいくらでもありますし、写真にも撮られています。もちろん、インチキ写真(捏造写真)も多いのでだまされないように注意しなければなりません。

天文学者に同じ問いかけをしたら…

天文学者に同様の問いかけをしたらどうなるでしょうか。

実は、今からもう40年ほど前になるのですが、アメリカで3000人ぐらいの天文学者を対象に「あなたはUFOを見たことがありますか?」と問うアンケート調査が行われたことがありました。

調査のリーダーシップを取ったのは、太陽天体プラズマの分野で世界的に有名なピーター・スタロックという研究者です。

調査の結果、全体の2%程度である50〜60人ぐらいの研究者が「YES」と回答、具体的な目撃情報を書いてきた人もいました。

ただし、その大半は「発表する場合は匿名希望」だったそうです。理由は当然ながら「名前が出てしまうと学者としての信用を失うから」であるものの、内容そのものは驚くべきものでした。

円盤状のものが天文台の近くに着陸したと、自身が見たUFOのスケッチを描いてきた人もいました。もちろん、どこまで信用できるかはわかりませんが。

スタロック博士のUFO研究

こうしたアンケートを取るほどですから、スタロック博士はかなり真剣にUFOの研究をしていて、そちらの方面でも名を馳せています。

私は博士と言葉を交わしたことがあります。1996年3月、イギリスで国際リコネクション会議が開催されたときのことでした。

この会議に合わせ、参加者のエクスカーション(見学会)として、あのストーンヘンジに行く企画が立てられました。すると多くの研究者が参加しました。有名な遺跡ですし、一説には古代の天文台だったともされているので、みんな一度は見てみたかったのでしょう。私ももちろん参加しました。

ストーンヘンジのある場所までは、遠足のようにバスに乗って行ったのですが、その途上、ガイドが歴史的な説明をするついでに、「ストーンヘンジはUFOが集まる場所としても有名です」などという話を始めたのです。

すると、あるアメリカ人の研究者が、

「ピーター、ピーター! UFOの解説をしろよ!」

と呼びかけたのです。それぐらい、スタロック博士はUFO学者としても有名なのです。

請われた博士は立ち上がって解説を始めたのですが、その内容はというと、UFO好きには大変有名な事件、ロズウェル事件の話でした。



ロズウェル事件とは

知らない方に向けて簡単に説明しますと、ロズウェル事件というのは、1947年にアメリカのニューメキシコ州にあるロズウェル陸軍飛行場(RAAF)に、空飛ぶ円盤が墜落したとされる、世界でもっとも有名なUFO関連事件です。

博士は、墜落現場には謎の生命体の遺体があったという話などを真剣にしておられました。スタロック博士というと、太陽フレアのモデルを最初に提唱されていた偉大な方で、そういった研究者が異星人の死体についてまじめに論じている姿に、私は驚くばかりでした。

とはいえ私自身、この手の話は好きなので、博士に直接「UFOの話、もっと詳しく教えてください」とお願いしたところ、博士は喜んで「では論文を送ってあげよう!」といって、実際に送ってくださいました。先ほど紹介したアメリカでのアンケート調査結果は、その論文に含まれていたものです。

UFOは今でこそ怪しげなオカルトとごったにされていますが、目撃証言が出始めた当初は、天文学者も「UFOの正体は何だろう?」と興味を持ち、詳しく調べる人もいました。また、空を監視する空軍も謎の飛行物体を発見する機会が多く、かつてはかなり真剣に調査が行われていたのです。

アメリカ政府が大学に委託したUFO研究

アメリカでは、1966年から政府が大学にUFO研究を委託しています。引き受けたのはコロラド大学のエドワード・コンドンという天文学者で、彼のチームが集めて調べたUFOの調査結果のまとめは「コンドン・リポート」として提出されました。

結論は「宇宙から知的生命体がやって来たという証拠はない」というところに落ち着いたのですが、スタロック博士のように、そうした調査とは一線を引いて研究を続けている人もいます。

博士の論文はインターネット上で読むことができます。URLを掲載しておきます。英文ですが、興味のある方は読んでみてください。

Report on a Survey of the Membership of the American Astronomical Society Concerning the UFO Phenomenon-Summary(http://www.ufoevidence.org/documents/doc604.htm)

UFO好きはつらいよ

こうしたスタロック博士のスタンスについては、当然ながら批判もあります。単なる売名行為だと切って捨てる人もいます。

全否定するのは簡単です。しかし、私は素直に、自分の興味のあることをどんどん調べようとする姿勢が素晴らしいと思うのです。名声に傷が付くかもしれないというのをモノともせず、自分の研究の結果を堂々と発表する潔さに、脱帽するのです。もちろん、博士ほどの業績をすでに上げている人だから可能である、という話でもあるのですが。

SF作家としても有名な天文学者のカール・セーガンのエッセイには、学生時代には宇宙人が地球に来ていると思っていたが、長じていろいろ調べていくと、そんな証拠はないということがわかってきたと書かれています。私もまったく同じだったので、大変共感しました。

私は中高生のころから宇宙人やUFOの話が大好きで、矢追純一さんのUFO特番などはほとんど見ていました。

番組が始まるときには、今度こそ宇宙人の実在を証明する決定的な証拠が出てくるのではないかと胸を高鳴らせながらテレビの前に座るのですが、最後まで見ると期待を裏切られることの繰り返し。大学1年のときにはとうとう業を煮やし、「もっとマジメにやれ!」と抗議の手紙を送ったほどです。

しかし、もっと真剣な人もいました。京大理学部宇宙物理学教室の先輩だった故寿岳潤(じゅがくじゅん)博士です。

寿岳博士の「超自然現象」批判

寿岳博士のお父さんは英文学者で書誌学者の寿岳文章(ぶんしょう)さん、お姉さんは京都府立大の教授で随筆家でもある寿岳章子(あきこ)さんという学者一家の寿岳さんは、京大を出た後はアメリカで学位を取って、東京天文台(現国立天文台)で長く奉職されました。

そういう方ですから、とにかくまじめで「矢追氏のように、証拠がないことをさも本当のように世に広める人を野放しにしておくのはよくない」と義憤に駆られたようです。

私などは「エンターテイメントとして楽しいのだし、あれはあれで別にいいんじゃないの」と思うのですが、寿岳博士にしてみると、科学的に確立していない話を、あたかも事実であるかのように世の中に伝えていくのは、科学にとってマイナスであるとしか映らなかったようです。

テレビにせよ、UFOの存在を肯定する本にせよ、すでに宇宙人が地球に来ていろいろと活動していると平然と書いている、フィクションとして楽しむならいいだろうけど、中には真に受けてしまう人もいる、そういう間違った知識は正すべきであり、もっと正しい科学的な知識を普及しないといけない--と強く主張されました。

そして最終的には、「JAPAN SKEPTICS =ジャパン スケプティクス(「超自然現象」を批判的・科学的に究明する会)」という学会を1991年に立ち上げるに至りました。アメリカにある同様の団体を参考にされたようです。

「超自然現象」を批判的・科学的に究明する会の幹事に

私は1991年10月に愛知教育大から国立天文台に移動したのですが、最初その学会の存在をまったく知りませんでした。移動してから国立天文台の研究室で、ただUFOの話が好きだから、という理由で学生たちと茶飲み話などで宇宙人についていろいろ話をしていたところ、寿岳博士が、

「柴田さんは宇宙人が好きだとかいう話がこちらに伝わってきたが、それは放置できない」

と、抗議してこられました。

正直、これには参りました。もちろん、私もわざといかがわしい話を世の中に流そうなどとは思っていません。真実を追求する立場は寿岳博士となんら変わらないつもりです。

ですから、「本質は寿岳さんと一緒ですよ」と言うと、

「それならJAPAN SKEPTICS の活動を一緒に手伝ってください」

と、突然監事にされてしまいました。

そんなことがあったものの、私は今でもUFOが宇宙人の乗り物であるかどうかはともかくとして、未確認飛行物体という現象自体はあると思っています。UFOに遭ったという人に会ったこともあります。残念ながらあまり確かなことはわかりませんでしたが。

火星の人面岩の謎

しかし、なにごとにつけ、調べもせずに全否定するのは、これはこれで科学的な態度とはいえません。あることを証明することに比べ、ないことを証明するのは非常に難しいのです。

たとえば、火星の人面岩として長らくUFOファンの心を捉えてきた画像があります。

これは1976年に火星探査機バイキング1号が撮ったもので、一見するとスフィンクスの顔のように見えるのです。写真はアメリカ天文学会でも発表されたのですが、見る限り大変整っていて、人工物と思われてもおかしくない形です。

「これは宇宙人実在の証拠か!」と話題になり、一時期はUFO関係の雑誌や書籍には必ず掲載される定番写真となっていました。

当然、天文学者も興味を持ち、アメリカや旧ソ連が何回か探査機を送り込んだのですが、なぜかことごとく失敗に終わりました。あまりにうまくいかないので「これを作った宇宙人に撃ち落とされているのではないか?」などという噂が立つほどでした。

ところが、2001年になって、マーズ・グローバル・サーベイヤーが写真撮影に成功したところ、ただ単に真ん中が盛り上がった地形であることがわかりました。影の関係で、たまたま人の顔に見えていただけで、残念ながら火星の人工物ではないらしいとわかりました。もっとも、UFO信奉者には「宇宙人が証拠隠滅のために壊したのだ」と主張する人もいるようです。

アメリカ国防総省がUFOの情報を公表

2023年5月、アメリカから驚くべきニュースがやってきました。アメリカ国防総省がUFO(未確認飛行物体)の情報を公表したというのです。アメリカ軍は何年も前から謎の飛行物体、すなわちUFOの映像を撮影しており、その映像のいくつかはすでに世の中に流れ出ていたのですが、ついにそれらを正式に認めたのです。調査した結果は、これらの正体は不明という結論でした。

私が物心ついたころから、UFOと宇宙人の話はマンガやSF小説の中心テーマでした。子どものころは、宇宙人は実際にUFOに乗って地球に来ていると思っていたほどです。

1977年に大学院に進学して天文学会に入り、当時の天文学会の最長老だった古在由秀(こざいよしひで)先生に初めてお会いしたとき、「先生、宇宙人の証拠を隠していませんか」と聞いてみました。先生は大笑いして「僕がその証拠を見つけたらすぐにメディアに公表するよ」といわれました。ちょっとがっかりしたのを覚えています。

