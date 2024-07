【名探偵コナン×3COINS 30周年コラボレーション】8月10日 発売予定事前抽選申込期間:7月3日~7月15日23時59分抽選結果発表:7月22日予定

パルは、「名探偵コナン×3COINS 30周年コラボレーション」グッズの発売当日について、事前抽選による入場規制を実施する。事前抽選のエントリー期間は7月15日23時59分まで。

今回の入場規制については、8月10日のコラボグッズ発売当日の混雑を予想して実施されるもの。申込は特設ページから行なえ、抽選結果は7月22日に発表される予定となっている。

また、各商品については1会計につき1個までの購入個数制限も実施される。なお、取り置きや取り寄せは不可で、多数の問い合わせが予想されるため在庫に関する問い合わせなども対応できかねる場合があるとしている。

□「名探偵コナン×3COINS 30周年コラボレーション」特設ページ

