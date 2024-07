【東京マルイ再販情報:7月8日分】

東京マルイは、ガスブローバック「ハイキャパ D.O.R」と「89式5.56mm小銃〈固定銃床型〉」を7月8日に再販した。

「ハイキャパ D.O.R」は、同社の「ハイキャパ」シリーズより展開の「マイクロプロサイト」(別売り)を装着可能なD.O.R(ダイレクト・オプティクス・レディ)モデル。専用デザインのスライドや内部メカの見直しによる作動性向上など随所にアップグレードが施されている。価格は17,380円。

「89式5.56mm小銃〈固定銃床型〉」は、純国産のアサルトライフル「89式5.56mm小銃〈固定銃床型〉」をガスブローバックマシンガンとして再現したもの。「3バーストメカ」や現行型の刻印に左面セレクターレバー、本物と同様の金属製と樹脂製のパーツの使い分けなど、リアルさが追及されている。価格は71,280円。

「ハイキャパ D.O.R」詳細

「89式5.56mm小銃〈固定銃床型〉」詳細

価格:17,380円 全長:220mm 銃身長:112mm 重量:839g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:31+1発(1発は本体に装填した場合)価格:71,280円 全長:916mm 銃身長:250mm 重量:4,000g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:35+1発(1発は本体に装填した場合)

