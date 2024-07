夢の「新型ブレイン・マシン・インターフェース」で意識を解き明かす

ここまで引っ張ってしまい申し訳なかったが、いよいよ、わたしの提案する「死を介さない意識のアップロード」の重要な鍵をにぎる「新型“超絶侵襲”ブレイン・マシン・インターフェース」(東京大学より特許出願済み)を導入する。

それと同時に、なぜに脳外科手術を受けてまでして、そんな代物を自身の頭蓋のなかに入れたいかをみなさんに伝えたい。(実のところ、「死にたくない」との思いは、文字通り“二の次”だ。)そのためには、意識の何たるかをまずは知ってもらう必要がある。

本連載史上最高難度とはなるが、最後に重要なお知らせもあるので、ぜひくらいついてきてほしい!

ご愛読、誠にありがとうございました。

本連載(全8回)は、大幅加筆のうえ、再構成し、2024年6月、

『意識の脳科学――「デジタル不老不死」の扉を開く』(講談社現代新書)として刊行されました。

ランチディスカッション

カフェテリアで昼食を食べながらじっくりと議論する。長く、ときには辛い動物実験からの現実逃避をかねて。

それが独マックス・プランク研究所の同僚たちとの、一日の束の間の楽しみだった。日本人のわたしに加え、ドイツ人、イギリス人、イスラエル人と国際色豊かな面子で、話題はラボのゴシップから世界情勢と多岐に渡り、ときには、歴史絡みの辛辣なジョークも飛び出した。

2011年の秋、その議論の時間を一週間ほど“ジャック”したことがある。長年取り組んできた研究プロジェクトが一段落し、新たな研究構想の相談にのってもらったのだ。

その新規構想には、研究所のボスであるニコス・ロゴセシスの研究アプローチがおおいに影響した。

脳神経科学をひとつの森にたとえるなら、ロゴセシスは、何本もの新たな木を植え、そして育ててきた。一方のわたしはというと、先の研究プロジェクトにしても、彼の植えた木にせっせと葉をつけてきたにすぎない。ロゴセシスの傍に身を置き、そのスケールの大きさに感銘を受け、せめて一本、自分でも苗木を植えてみたいと切望するようになった。

ちなみに、わたしが植えようとした苗木のすぐ横には、ロゴセシスが80年代後半に樹立した「意識の科学」がそびえている。平たく言えば、長年、意識研究に携わってきたなかで、その枠におさまらないものを望んだことになる。

そもそも意識とは?

従来の「意識の科学」の枠におさまらないとは、いったいどういうことか?それを理解するためには、まずは、意識の何たるかを知ってもらわなければならない。

実は、ここまで意識をきちんと定義せずに話を進めてきた。半ば確信犯的に。

一読一聴しただけでは把握できず、一定期間の自問自答を要するからだ。誤解を恐れずにいえば、ある種の悟りが訪れるのを待つことになる。

しかも、プロの神経科学者といえども、イニシエーションから悟りに至るまでに半年以上かかることもあるくらいだ。のっけから、そんな苦行を読者のみなさんに課すわけにいかないだろう。

ただ、虎の子の新型ブレイン・マシン・インターフェースを披露するにあたり、いよいよ、意識の定義を避けてとおるわけにいかなくなった。

なぜに、脳外科手術を受けてまでして、自分の頭にごっついブレイン・マシン・インターフェースを挿入ようとしているのか(動物実験等を経て、まだだいぶ先の話にはなるが!)。もちろん、初回連載で触れたとおり、わたしの死にたくないとの思いは本物だ。ただ、それ以上に大きな理由がある。

そうでもしないと、意識の解明が叶わないからだ。

では、そこまでして解き明かしたい意識とはそもそも何なのか?

哲学者のトマス・ネーゲルによれば、意識とは、ずばり、“Something that it is like to be(何かになった感覚)”である。

わたしたちの脳には、脳になった感覚がある。

網膜からの視覚入力を受け、その信号が脳の神経回路を通りぬければ、脳には“見える”との感覚が生じる。対象の形や大きさ、そして位置を推定しようとする視覚の機能のことを言っているわけではない。その機能が発現したときにわたしたちに生じる、まさに、“見えている”としかいいようのない感覚だ。

同様に、蝸牛管からの聴覚信号が、脳の神経回路を通りぬければ、脳には “聴こえる”との感覚が生じる。加えて、悲しい物語に触れれば “悲しい”、難しい意思決定に直面すれば “悩ましい”との感覚が生じる。

たった今、この記事を目にしているあなたの脳にも、脳になった感覚が間違いなく生じている。まさに、記事が“見えている”との感覚が。難しく考える必要はない。ディスプレイの白い背景に浮かぶ黒い文字が“見えて”いるだろう。ただ、それだけのことだ。

意識の国のアリス ――脳とは私であり、私とは脳

みなさんの狐につままれたような顔が目に浮かぶ。それが意識だとして、それがなにか?と。では、いよいよラビット・ホール(「不思議の国のアリス」における"うさぎ穴")へとご案内しよう。

脳とは私であり、私とは脳だ。(意識が脳から生まれるのではなく、異世界にプカプカ漂っているとする「二元論」の立場をとらないかぎり……)。

ゆえに、前節の“脳”は、すべて“私”に読み替えることができる。「“私”に見えている、“私”に聴こえている……」。こうすると、一見、当たり前のことしか言っていないように思える。

生まれてこの方、世界を見て、聴いて、喜怒哀楽の感情とともに過ごしてきたあなたに、それらの感覚こそが意識であり、その根底には、現代科学では説明のつかない深遠なる謎が横たわっていると今更説いても、にわかには信じられないだろう。

ただ、ここで断言しよう。脳に、脳になった感覚(意識)が生じるのは、全くもって当たり前のことではない!

マリー・アントワネットにとって当たり前のものであったケーキが、当時の庶民には当たり前でなかったように、脳が、脳になった感覚を持つのは決して当たり前のことではない。

ただ、マリーであるあなた、意識そのものであるあなたは、なかなかそのことに気付かない。

脳以外で「何かになった感覚」は成立するか?

意識の定義と、その意識が脳に宿ることの不思議は表裏一体の関係にある。脳に意識が宿ることの不思議を感受したとき、悟りの瞬間があなたに訪れる。

その悟りへの扉をあけるひとつ目の鍵は、すくなくとも現時点においては、脳以外の何かに、何かになった感覚が発生している可能性が限りなく低いことだ。

たとえば、スマホのカメラに“見える”といった感覚は生じているだろうか?もちろん、映像をデータとして残したり、顔を検出してレンズを駆動し、そこにピントをあわせたりなんてことは平気でやってのける。ただ、そのとき、わたしたちと同じように、スマホには世界が“見えて”いるだろうか?

スマホは、スマートフォン(利口な電話)というくらいなので、その中身がどうなっているのかちょっと想像がつかない。ひょっとして、わたしたちと同じように世界を“見ている”と思われる方もいるかもしれない。

では、旧式のラジオならどうだろうか。蓋を開ければ、抵抗やらトランジスタやらコンデンサやらが銅線で結ばれた電気回路がところ狭しと押し込まれている。

このラジオがアンテナで電波を受け、信号を電気回路で処理し、スピーカーから音声を出力したとき、ラジオにその音声を“聴いている”感覚は生じているだろうか。

では、最後にもうひと押し。

コップの中の水はどうだろう。その水がコップの中に閉じ込められて窮屈だなとか自身のよく冷えた温度にくらべて部屋が暑いなとか、感じたりするだろうか?はたして、コップの中の水に、水になった感覚は湧くだろうか。

一方で、脳に、脳になった感覚が宿るのは厳然たる事実だ。「ちょっとなに言っているかわからない」。そんな心の声も脳になった感覚のひとつである。

脳には間違いなく存在し、他のものにはおそらく存在しない「何かになった感覚=”Something that it is like to be”」。これこそが哲学者や神経科学者が定義するところの意識だ。

意識の不思議

では、意識が定義できたところで、その深遠なる謎とは何だろうか?この謎を実感することが、悟りへの扉をあけるふたつ目の鍵となる。

それは、わたしたちの脳と、先述のスマホ、ラジオ、水との間に決定的な差がないということだ。決定的な差がないのに(おそらく)脳にだけ意識が宿る。

脳も、頭蓋から取り出してうすくスライスし、顕微鏡下で覗けば、ちょっとばかり手の込んだ電気回路にすぎない。さらに倍率をあげれば(実際にはそこまではあがらないが)、コップの中の水と同様、分子原子のかたまりにすぎない。

それにもかかわらず、脳には、“脳になった感覚=意識”が生じる。

哲学者レヴァインの言葉を借りれば、「(主観と客観の間の)説明のギャップ」、哲学者チャーマーズの言葉を借りれば、「ハードプロブレム( “難しい問題”)」。これこそが、ギリシャ哲学以来、数千年にわたり、幾多の知識人たちを惹きつけてやまない意識の謎の正体だ。

部屋の片隅に居座るピンクの象

実のところ、それまでの意識の科学は、この問題に対して、見て見ぬ振りを決め込んできた。部屋の片隅にいるピンクの象に誰もが気づいていながら、それについて語られることはなかった。何かになる感覚を直接的に研究する術などもちあわせていないのだから、当然といえば当然だ。

ようやくここで、冒頭のランチディスカッションに話が戻ってくる。

ロゴセシスの呪縛から逃れようとするあまり、意識の科学の本丸、「何かになる感覚」を研究しようと、大胆にも思ってしまった。

何かになる感覚を扱ううえで、まずは、その有無を検出できなければ話がはじまらない。そのためには、何かになる感覚の基準点が絶対的に必要だ。

わたしから見て、何かになる感覚をいっさいの揺るぎなくもつもの。それは自身の脳にほかならない。

とどの詰まり、わたしの脳を対象につなぐことで、それに、何かになった感覚が宿るかを味わう以外に方法はない。

では、その対象には、何を選べばよいだろうか?

それには、高い自由度が求められる。何かになる感覚のぎりぎりの発生条件を求めようとしているのだから。

その時点で生体脳は、候補から外さざるを得ない。何かになる感覚を確実にもってはいるものの、ちょっと無茶をすればすぐに動作しなくなってしまう。

高い自由度を兼ね備えながら、何かになる感覚を宿す可能性が限りなく高いもの。そんなものはひとつしかない。ヒトの脳のしくみを極限にまで模した人工のニューラルネットワークだ(第三回参照:脳も電気回路に過ぎないのだから、その電気回路としての特性を十分に再現すれば、そこにも意識は宿るはず、と多くの神経科学者は考えている)。

ここまでのアイディアをもって、初回のランチディスカッションに挑んだ。さすが、意識の科学の総本山だけあって話は早い。それはいいけれど、いったいどうやってその機械と脳を結ぶの? と、早速、宿題が出された。

自らの意識を機械に送り込むことはできるか?

それまで、食わず嫌いだった攻殻機動隊が知らず識らずのうちに影響したのかもしれない。当初は、自らの意識を対象へと送り込むようなものを思い描いていた。

それなら、ブレイン・マシン・インターフェースにも無理がかからない。たとえるなら、コンピュータのなかのデータやアプリをUSB端子を介して外部に転送するようなものだ。USB端子にしても、通信に使われるのは、たかだか4本の配線にすぎない。

同様に、脳と対象との間に数十本もの配線があれば、十分に意識を送り出せるに違いない。

そこまで思いを巡らしたところで、わたしのなかのデビルズ・アドボケート(多勢の主張に批判・反論する者)がそろりと首をもたげた。

そうは問屋がおろさないだろう。脳の情報処理の様式はコンピュータのそれとは大きく異なる。脳はいわば専用のハードウェアであり、旧式のテレビやラジオと同等だ。脳を脳たらしめるのは、ニューロン間に張り巡らされた神経配線であり、意識はその複雑怪奇な配線構造に幽閉されている。やすやすとは外に出てこられない。

ラジオの電気回路の何箇所かから配線を引っ張り、そこに流れる電流をちょこっと拝借したからといって、ラジオの本質、すなわち、その回路構成や機能が抽出されるわけではない。同様に、たかだか数十本の配線から脳の電気回路としての特性、さらには、そこから生まれる意識が抽出されることはない。

むしろ、コンピュータの方こそが特殊だと言える。天才エンジニアであったアラン・チューリングが、いかなる目的機能にも対応可能な「万能チューリングマシン」なるものを考案し、それが現代のコンピュータの原型となっている。データはもちろん、目的機能を実現するアプリケーションもゼロとイチのデータ列として記述され、それらが中央演算子に送り込まれることで計算処理が発現する。

それゆえ、実質4本の配線しかもたないUSB端子から、データもアプリケーションも抽出することが可能なのだ。

視覚的意識のマスター・マスター制約

脳の意識を対象に送り込むことができないのだとしたら、どうやって、対象に宿ったかもしれない意識を確かめればよいだろうか?

連日のランチディスカッションと、それに備えての自問自答で負荷がかかるなか、ふっとアイディアが湧いた。

「自身の脳半球の片割れと人工のニューラルネットワークである機械脳半球とを結ぶ。そのうえで、機械脳半球の担当する視野が自身に見えるかを確認することで、機械脳半球の意識を占う」。(図1)

ヒントとなったのは分離脳だ。

左脳と右脳を連絡する神経繊維束を切断すると、ひとつの頭蓋のなかに二つの意識が出現する。右視野だけを視る左脳の意識と、左視野だけを視る右脳の意識だ。

ポイントは、左右の脳半球が結ばれるわたしたちの健常脳にしても、こと視覚に関しては、左右それぞれに独立に意識が宿ることだ。それぞれに“マスター(主従の主)”として意識が宿り、ふたつが連結することで、左右視野をまたぐひとつの意識が成立する。

図1:生体半球と機械半球を接続することで、機械半球の意識を確認する

生体右半球の<わたし>に機械側の担当する右視野も含めて見えてしまったなら、機械左半球に意識が宿ったと結論せざるをえない

さきの生体脳半球と機械脳半球の接続のアイディアは、まさに、このマスター・マスターの制約を逆手にとったものだ。仮に、生体脳半球に残ったわたしに、機械脳半球側の視野もふくめて“見えて”しまったらどうだろうか。そのときには、機械脳半球にもマスターとして意識が宿り、それがわたしの意識と一体化したと結論せざるを得ない。

機械脳半球と生体脳半球をどう結ぶか?

ただし、せっかくのアイディアも、生体脳半球どうしの神経連絡を、機械脳半球と生体脳半球の間で完璧に再現してくれるブレイン・マシン・インターフェースがないかぎり、絵に描いた餅にすぎない。

問題はどこに電極を入れるかだ。わたしたちの脳の構造をみると、左右の大脳半球どうしの連絡は、脳梁、前交連、後交連とよばれる3つの神経線維束に集中している。せっかく集まっているのだから、そこを見過ごす手はない。

とはいえ、単に、それらの神経繊維束に電極を入れるわけにはいかない。死後脳の脳梁断面を顕微鏡下で覗くと、神経線維がぎっしりと詰まっている。電極の占める総体積の問題から、すべての神経線維に対して読み書きできるような個数を挿入することは到底不可能だ。

そこでひねり出したのが、3つの神経線維束に対して、包丁をいれるかのごとく、両面の「二次元電極アレ―」を差し込むというアイディアだ。二次元電極アレ―とは、CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor; 相補型MOS)などの集積回路技術をもちいて、碁盤の目のように細かく電極を並べたものだ。それを切断した神経束断面に当てることで、各々の神経繊維から直接的に情報を読み書きすることになる(図2)。神経線維束は伸長方向に引っ張られており、切断時に退行することから、さきの総体積の問題は生じない。

図2:提案する新型ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)

a)生体右半球と生体左半球の間に新型BMIを挿入し、それぞれ、機械左半球、機械右半球とたすきがけ状に連絡する

b)新型BMIの挿入箇所(脳梁、前交連、後交連)

c)脳梁、前交連、後交連の神経線維束に対して、包丁を入れるかのごとくCMOSの二次元電極配列を挿入.。切断した神経繊維の新たな取り付き先として、培養神経等を二次元電極配列の表面に定着させる

では、この方法で、左右の大脳半球を結ぶすべての神経繊維に対して、情報を読み書きすることは可能だろうか。

脳梁などの神経線維の最小間隔は数百nm程度である。一方、現在、市販されているデジカメのCMOSセンサーの素子間隔は、その4倍ほどの大きさの2μmにまで迫っている。日進月歩の高集積化により、左右の大脳半球を結ぶ神経線維のすべてから独立に情報を読み、すべてに対して独立に書き込むことを可能とする、高密度の二次元電極アレ―が近い将来実現することはほぼ間違いないだろう。

ただ、課題がないわけではない。最大の問題は神経線維を切ってしまうことだ。

感覚神経や運動神経など、身体のなかをはしる抹消神経は、切断しても再生することが知られている。運動神経であれば、複雑骨折等によって損壊しても、ニョキニョキと伸びてもとの筋肉に取り付いてくれる。一方で、脳や脊髄などの中枢神経は、残念ながらほとんど再生しない。それゆえ、脊髄損傷や脳卒中は自然治癒がほぼ望めない。

ただ、これらの治療回復をめざし、莫大な予算をかけて中枢神経系の再生についての研究がすすめられている。最新の遺伝子改変技術を応用することで、抹消神経と同等の再性能が実現する可能性は十分にある。ひとたびそれが叶えば、切断された神経線維の“取り付く島”として、二次元電極アレ―の表面に培養神経細胞等を埋め込むことで、柔軟で強固な“ハードーウェット”・インターフェースが実現することになる。灰白質のなかにただ浮いている通常電極にくらべて、断然有利だともいえる。

また、第二回の記事で指摘した、通常電極がもつ、情報の読み書きの不一致の問題も自動的に解決される。ある神経線維に着目したとき、最近傍の電極で活動を計測し、同じく最近傍の電極からごくわずかな電流を流すことで、その神経線維のみを刺激することができるからだ。

都合、左右の大脳半球を連絡する神経繊維のすべてに対して、独立に読み書きすることのできる夢のブレイン・マシン・インターフェースが実現することになる。

死にたくない人、この指とまれ!

これまでの記事をお読みいただいた方はすでにお気づきだろう。

生体脳半球と機械脳半球を接続するというアイディアは、まさに、第二回連載で、「死を介さない意識のアップロード」の中間ステップとして紹介したものにほかならない。

アポロ計画に例えるなら(第二回連載の最後)、「意識のアップロード」が有人月面着陸に相当し、今回、その中身を覗いた「意識の科学的な解明」は、宇宙船の月周回軌道投入に相当する。

機械の意識と脳の意識が一体化を成し遂げたところで、最難関のハードプロブレムは克服したことになる。そこまでいけば、意識のアップロードまであと一歩。イージープロブレムとして、生体脳半球に残る記憶を機械側に転送するだけだ(ただし、技術的には決してイージーではない。その具体的なプロセスについては次回以降扱うこととする)。

ロゴセシスを唸らせたいとの素朴な思いからはじまったわたしの研究構想ではあったが、いつの間にか話が大きくなっていた。

そんななか、有人月面着陸で人類史にその名を刻んだニール・アームストロング船長のバックアップ搭乗員をつとめ、アポロ計画の影の立役者でもあったジム・ロベルの言葉が心にしみる。

“If you want to be successful as an astronaut or as anything else, you have to keep trying. There will be disappointments in your life. You’ll get so far and then there will be a setback. And if you let the setback overcome your drive, your willpower, then you’re in trouble.” Jim Lovell

「宇宙飛行士を目指すにしても、何を目指すにしても、成功したいなら挑戦しつづけることが肝心だ。長い人生、落胆することも多いだろう。一歩進んで、二歩下がる。ただ、困難による挫折が、モチベーションや意志の力を上回ってしまったとき、取り返しのつかないことになる」 ジム・ロヴェル

先の連載で日本のベンチャーの生態系を憂いてみせたが、わたし自身もこれまで様々な困難に直面し、計画の練り直しをせまられてきた。ただ、幸い、「死んでも意識を解き明かしてやる!」(無事、意識が解明されれば、死なずにすむわけだが!)と、やる気はみなぎっている。

というわけで、近々、“月周回軌道投入”、そして、“有人月面着陸”に向けて、新たな計画を始動させるつもりだ。研究者の方々やベンチャー界隈の方々、我こそはと思う方はぜひご連絡をいただきたい。

(つづく)

