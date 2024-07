CRAVITYからONEUSまで、Mnetサバイバル番組「Road to Kingdom」出演の7組を発表！9月に放送スタート

新しくリニューアルされたMnet「Road to Kingdom」のラインナップがベールを脱いだ。Mnetは本日(10日)、CRAVITY、ONEUS、THE NEW SIX、YOUNITE、TEMPEST、8TURN、ATBOとJUST Bが結成したプロジェクトグループThe CrewOneの7組が、今年9月より韓国で放送される「Road to Kingdom」の新しいシーズンに出演すると明かした。

今シーズンで注目すべき期待ポイントは、無限の潜在力を持つキャスティングラインナップだ。独自の青春のアイデンティティでグループのカラーを構築したCRAVITYがラインナップに名前を上げた。デビュー当初、“MONSTA Xの弟グループ”としてスポットライトを浴びて音楽界に出撃。成長を証明しながら着実に地位を固めてきた彼らであるだけに、「Road to Kingdom」での活躍が注目される。グループの命を懸けた再挑戦も行われる。韓国で2020年に放送された「Road to Kingdom」シーズン1に出演し、成長の可能性を証明したONEUSがその主人公だ。彼らは、エネルギッシュなカル群舞(体を曲げる角度から指先まで完璧に合わせ、刃物のようにキレのあるダンス)とともに安定的なライブを披露し、“第4世代を代表するパフォーマー”という修飾語をつけられたグループだ。「Road to Kingdom」への再挑戦は、メンバーの意思で実現したといい、期待がより一層高まっている。2021年、SBSボーイズグループサバイバル「LOUD」を通じて結成されたグループで、歌手のPSY(サイ)が制作した初のボーイズグループとして、デビュー前から注目を集めたTHE NEW SIX。ヒップホップからR&Bまで多様なジャンルをこなし、多才な実力派ボーイグループとして位置づけられたYOUNITE。新人賞を総なめにし、大ブレイク中の新人としての地位を固め、グローバルなステージへと活動を広げながら存在感を高めてきたTEMPESTも出演する。しっかりとした基本技と8人8色の多彩な魅力を基に“オールラウンダーアーティスト”として浮上している8TURNも目を引く。最近、プロジェクトグループの結成を知らせたThe CrewOneの合流も期待を高めるポイントだ。The CrewOneはATBOとJUST Bが新しいシナジー(相乗効果)を発揮するために結成したプロジェクトグループで、彼らが「Road to Kingdom」でポテンシャルを発揮することができるのか、注目が集まる。Mnetは「Road to Kingdom」をリブランディングし、新しい構成でローンチする。続編である「Kingdom」への出場権を獲得するための前作とは違って、今回は実力と潜在力を十分備えているボーイズグループを再び照明するMnet独自の“K-POPボーイズグループのライジングプロジェクト”の一環として「Road to Kingdom」を単独ブランド化するという計画だ。同番組は韓国で9月に初放送される。