ÌÀÆü¤Î¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£²ÈÂ²¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿ÆÒ»Ò¡£²Ö¹¾¤Ï²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¸À¤¦¤¬¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡Ä¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£Âè15½µ¡Ö½÷Ë¼¤Ï»³¤Î¿ÀÉ´ÀÐ¤Î°Ì¡©¡×¤ÎÂè74²ó¤¬7·î11Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÈÂ²¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÉÔËþ¤òÊ¹¤¤¤¿ÆÒ»Ò¤Ï¡Ä
¡ö°Ê²¼7·î11ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Ä«¥É¥éÄÌ»»110ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ÎË¡Áâ³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÉÁ¤¤¤¿¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¤Ç¸å¤ËºÛÈ½´±¤È¤Ê¤Ã¤¿»°Ê¥²Å»Ò¡Ê¤ß¤Ö¤Á¡¦¤è¤·¤³¡Ë¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¤äÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤µ¤ó¡¢¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¡£
ÈøÌî¿¿Àé»Ò¤µ¤ó¤¬¸ì¤ê¤ò¡¢µÓËÜ¤ÏµÈÅÄ·ÃÎ¤¹á¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¡Ø¤µ¤è¡¼¤Ê¤é¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡ª¡Ù¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«²ÈÄí¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ÆÒ»Ò¡£
Æ»ÃË¡ÊÏÂÅÄ°Ã¤µ¤ó¡Ë¤«¤é¤âÈóÆñ¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¿·³ã¤Ë¤Ï²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¸À¤¦²Ö¹¾¡Ê¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤µ¤ó¡Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ä¾¿Í¡ÊÎ°¿Í¤µ¤ó¡Ë¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤éÆÒ»Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¤¹¤ë¡£
ÆÒ»Ò¤Ï¿·³ã¤Ë°ì¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢·èÃÇ¤Î»þ¤¬Ç÷¤ë¡£