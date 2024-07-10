7·î10Æü¸áÁ°¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Ç·úÊª2Åï¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÃËÉ¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÍÏÀÜºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ²Ð¤¬·úÊª¤ËÇ³¤¨°Ü¤Ã¤¿¡×°ËÅì»Ô¤Ç·úÊª2Åï¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö ¾ÃËÉ¤¬¾Ã²Ð³èÆ°Ãæ¡áÀÅ²¬

10Æü¸áÁ°9»þÈ¾º¢¡¢°ËÅì»Ô±§º´Èþ¤Ç¡Ö·úÊª1³¬¤ÇÍÏÀÜºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÏÀÜ¤Î²Ð¤¬·úÊª¤ËÇ³¤¨°Ü¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÏÀÜºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

²Ð¤Ï¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤È5³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¤ò¾Æ¤­¡¢¸½ºß¡¢¾ÃËÉ¼Ö9Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¡¢Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£