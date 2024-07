“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」(毎週土曜7:25〜7:30)。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。7月6日(土)の放送は、パーソルイノベーション株式会社 広報責任者 の清水さやかさんをお迎えして、パーソルグループの新サービスについて伺いました。

清水さやかさん 宣材イラスト©コミックラーニング

佐原:今回は「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーションなどR&Dの広報責任者であり、“さや姉”という名前でいくつかの媒体で文章も書かれている清水さやかさんにお電話をつなぎ、会社のことや新サービスについてお伺いいたします。清水:よろしくお願いします。佐原:パーソルグループで新規事業開発をおこなっているパーソルイノベーションは、昨年の7月に新体制を発表してから1年を迎えるそうですね。清水:はい、昨年7月にはdoda編集長などを務めてきた大浦征也(おおうら・せいや)が代表取締役社長に就任しました。佐原:具体的に変わったことはありますか?清水:以前と比べ物にならないほど、新規事業創出に向けて事業検証サービスが増えている状況です。ミドルバック部門(新規事業開発を直接担うフロント部門が、より高い成果を生むためのサポートをする部署)の私から見える景色としては、いろいろな情報がフラットにオープンになってきていて、それだけ事業側であるフロントだけでなく、ミドルバックにもコミットや挑戦が求められています。直近ではB to B向けの会社にしては珍しくTikTokにチャレンジしたり、対面の社員総会も外注せずに自分たちで実施するなど、刺激的な日々を送っています。佐原:なかなか緊張感のあるお仕事のようですね。パーソルイノベーションではB to Bのサービスが多いようですがB to Cのサービスもありますか?清水:B to Cサービスですと「転職管理マイリスト」というサービスがございます。こちらは、パーソルグループ全社員が挑戦できる新規事業創出プログラム「Drit(ドリット)」から誕生したサービスになります。転職活動をする場合、いくつかの転職エージェントに登録して活動すると思いますが、そうすると、情報がいろいろなツールに散らばってしまいます。こうした複数の登録した転職サービスの情報を一元管理するサポートツールが転職管理マイリストです。ぜひ、転職をお考えの方にご活用いただきたい優れものです!佐原:サービスの詳しい情報はWebサイトなどをご確認ください。



----------------------------------------------------

----------------------------------------------------



