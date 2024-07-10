¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¡Ö»à¤ÎÁÈ¡×¤Ç¤â¡È¶¨²ñ¤Ï¥Ë¥ó¥Þ¥ê¡É¤ÎÍýÍ³¡¡¡Ö³Ú¾¡¤è¤ê¤Ï¤Þ¤·¡×
¡¡2026Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï¡È»à¤ÎÁÈ¡É¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¡Û¡È»à¤ÎÁÈ¡É¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ö¤½¤¦¤³¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤È°Õµ¤¹þ¤àÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ï¡©
¡¡¥¢¥¸¥¢¤Î½Ð¾ìÏÈ¤¬4.5¤«¤é8.5¤ËÁý¤¨¡¢¡Ö¤â¤¦¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»à¤ÎÁÈ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó
¡Ö18¥«¹ñ¤¬À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°½ç¤Ë6¥Ý¥Ã¥È¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¡¢³Æ¥Ý¥Ã¥È¤«¤éÃêÁª¤Ç3ÁÈ¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÁÈ2°Ì°ÊÆâ¤¬ËÜÀï½Ð¾ì·èÄê¡£3¡Á4°Ì¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÂè1¥Ý¥Ã¥È¤ÎÆüËÜ¤¬Æþ¤Ã¤¿CÁÈ¤Ë¤Ï¡¢Âè1¥Ý¥Ã¥ÈÁêÅö¤Î¼ÂÎÏ¤Ê¤¬¤é¥®¥ê¥®¥êÂè2¥Ý¥Ã¥È¤Î¹ë½£¤È¡¢Âè3¥Ý¥Ã¥È¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬¤¤¤ë¡£¤È¤â¤ËÁ°²ó¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¶¯¹ë¹ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¥«¹ñ¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¹ë½£¤ÏÆüËÜÆ±ÍÍ16¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÍ¥¾¡¹ñ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ë1¡½2¤È·òÆ®¤·¤¿¡£¥µ¥¦¥¸¤ÏÍ½ÁªÇÔÂà¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬Í£°ì¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤¿Áê¼ê¤Ç¡¢¤«¤Î¹ñ¤«¤é2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢
¡Ö¥µ¥¦¥¸¤Ï34Ç¯Âç²ñ¤Î³«ºÅÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤Ç¡¢¤¤¤Þ¹ñ¤òµó¤²¤Æ¶¯²½¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡CÁÈ¤Ï¤³¤ì¤é3¶¯¤È3¼å¤ÇÆó¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¡È¼å¡É¤Î¹ñ¤È¤ÆÉî¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¤·¤¿¤¿¤«¤Ç¤¹¤è¡£2¼¡Í½ÁªºÇ½ªÀï¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç¤Ï¡¢¾¡¤Á¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢ÀèÀ©¤µ¤ì¤Æ¤â11¿Í¤Ç¼é¤ê¤ËÅ°¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢0¡½1¤ÇÀËÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹Åù¤ÇºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê¤á¤ë4°ÌÁÀ¤¤¤Ç¡¢´Ú¹ñÀïÆ±ÍÍ¤ËÆüËÜÀï¤â¼é¤êÅÝ¤¹¤Ï¤º¡£ÆüËÜ¤Ï¤½¤³¤Ç¹²¤Æ¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤â¡¢
¡ÖU¡½23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç´Ú¹ñ¤ò²¼¤·¡¢10Âç²ñÏ¢Â³¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÁË»ß¡£µ¢²½Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢µÞÂ®¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡»Ä¤ë¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤ÏÂè4¥Ý¥Ã¥È¡¢¤Ä¤Þ¤êÎ¾¹ñ¤è¤ê³Ê¾å¤À¡£3¼å¤Ï¡¢4°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÍè¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢3¶¯¤ÏÈà¤é¤ËÂ¤ò¤¹¤¯¤ï¤ì¤ë¤ÈÃ×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö³Ú¾¡¤è¤ê¤Ï¤Þ¤·¡×
¡¡¡½¡½¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¡È»à¤ÎÁÈ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢
¡Ö³Ú¾¡¤À¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¤Þ¤·¡×
¡¡¤È¡¢¤Û¤¯¤½¾Ð¤à¡£
¡ÖÁ°²ó¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤â½øÈ×¤Ç2ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ²òÇ¤Àâ¤â½Ð¤ë¸·¤·¤¤¾ðÀª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÀ¹¤êÊÖ¤·¡¢ËÜÀï¤Ç¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÇË¤ë²÷¿Ê·â¡¢¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂåÉ½MF¤ÎÆ²°ÂÎ§¤Ï¡¢
¡Ö¥¿¥Õ¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤³¤Ê¤¯¤Á¤ã¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡½éÀï¤Ï9·î5Æü¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÃæ¹ñÀï¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2024Ç¯7·î11Æü¹æ ·ÇºÜ