【第5巻】8月7日 発売予定価格:550円

講談社は、8月7日発売予定の手名町紗帆氏、ももこ氏、燦々SUN氏によるマンガ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」第5巻の書影を公開した。

第5巻の表紙を飾るのはブランコに乗ったマーシャ。コミカライズを手掛ける手名町氏のポストによれば、表紙のシチュエーションは夕焼けに染まる公園であり、カバー裏には和風メイドのマーシャも描かれるという。

【関連記事】

「ロシデレ」コミカライズ4巻が本日発売! 表紙は花かんむりのアーリャ

(C) 2017 KODANSHA Ltd. All rights reserved.