Ãæ¹ñ£Ã£Ð£É¡¢6·î¤Ï0.2¡ó¾å¾º¤ËÆß²½¡¡Í½ÁÛ²¼²ó¤ë¿¤Ó
[ËÌµþ £±£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤¬£±£°ÆüÈ¯É½¤·¤¿£¶·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Èæ£°¡¥£²¡ó¤Î¾å¾º¤È£µ¥«·îÏ¢Â³¤Ç¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²áµî£³¥«·î¤ÇºÇ¤âÄã¤¤¿¤Ó¤Ç£µ·î¤Î£°¡¥£³¡ó¾å¾º¤«¤éÆß²½¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼Ä´ºº¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥ÈÍ½ÁÛ¤Î£°¡¥£´¡ó¾å¾º¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£
Á°·îÈæ¤Ç¤Ï£°¡¥£²¡ó²¼Íî¡¢£µ·î¤ÈÍ½ÁÛ¤Ï£°¡¥£±¡ó²¼Íî¤À¤Ã¤¿¡£
À¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Èæ£°¡¥£¸¡ó²¼Íî¤Ç¡¢²áµî£±Ç¯£µ¥«·î¤ÇºÇ¤â¾®Éý¤Ê²¼Íî¤À¤Ã¤¿¡££µ·î¤Ï£±¡¥£´¡ó²¼Íî¡¢Í½ÁÛ¤Ï£°¡¥£¸¡ó²¼Íî¤À¤Ã¤¿¡£
À¯ÉÜ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤Î¾ÃÈñ²óÉü¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ú¤¯½»ÂðÉÔ¶·¤ä¸ÛÍÑÉÔ°Â¤Ê¤É¤è¤êº¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ÊÀ¯ºö¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢Zhiwei Zhang»á¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Æâ¼û¤Ï°ÍÁ³ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¿©ÉÊ²Á³Ê¤ÏÁ°Ç¯Èæ£²¡¥£±¡ó²¼Íî¤Ç¡¢£µ·î¤Î£²¡ó¤«¤é²¼¤²¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£À¸Á¯ÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤Ï£·¡¥£³¡ó²¼Íî¡££µ·î¤Ï£²¡¥£³¡ó²¼Íî¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä²Á³Ê¤Î²¼ÍîÎ¨¤Ï£µ·î¤Î£¶¡¥£·¡ó¤«¤é£¸¡¥£·¡ó¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£