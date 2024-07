講談社が、2023年に40周年を迎えた 東京ディズニーリゾートの記念作品を撮影した写真集『Tokyo Disney Resort(R)Photography Project Imagining the Magic Reflections of Dreams リフレクション・オブ・ドリームス』を発売!

日本のクリエイティブシーンを牽引する写真家で映像監督の奥山由之氏が撮影した珠玉の写真集です。

講談社『Tokyo Disney Resort(R)Photography Project Imagining the Magic Reflections of Dreams リフレクション・オブ・ドリームス』

発売日:2024年7月12日(金)

定価:3,960円(税込)

仕様:ソフトカバー、オールカラー 176P

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

新たな東京ディズニーリゾートの魅力を紹介するプロジェクトとしてスタートした「イマジニング・ザ・マジック(Imagining the Magic)」

パークの楽しい想いとともに撮った写真は、ときに魔法のような瞬間を切り撮ります。

”Imagining”の”in”をとると「イメージング(Imaging)に。

”魔法を画像化する”……タイトルには、そんな意味も込められています。

今回、2023年に40周年を迎えた 東京ディズニーリゾートの記念作品を、日本のクリエイティブシーンを牽引する写真家で映像監督の奥山由之が撮影。

写真集『Tokyo Disney Resort(R)Photography Project Imagining the Magic Reflections of Dreams リフレクション・オブ・ドリームス』が講談社より発売されます。

表紙にも使用されたカットは、非現実的な黒い背景に鮮やかに浮かびあがるキャラクターたちの魅力をとらえたかなりレアな写真となっています。

176ページの大ボリュームで仕上げられた、眺めているだけで、まるで東京ディズニーリゾートにいるかのような深い没入感を与えてくれる写真集です。

気鋭の写真家、奥山由之氏が東京ディズニーリゾート生き生きと楽しむキャラクターたちを撮影した写真集。

講談社の『Tokyo Disney Resort(R)Photography Project Imagining the Magic Reflections of Dreams リフレクション・オブ・ドリームス』は、2024年7月12日より販売開始です☆

