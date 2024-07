銀座コージーコーナーに、8月3日「はちみつの日」に合わせて、ディズニーキャラクター「くまのプーさん」デザインのスイーツと夏ギフトが登場。

「<くまのプーさん>レモンプリン〜はちみつソース〜」や<くまのプーさん>はちみつギフト3種、マドレーヌ2種が販売されます☆

銀座コージーコーナー ディズニー「くまのプーさん」スイーツ・夏ギフト

発売日:2024年7月12日(金)より順次

販売店舗:全国の銀座コージーコーナー店舗

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません

※福井県・京都府・鳥取県に取扱店はありません

8月3日の『はち(8)みつ(3)の日』を前に、「はちみつ」が大好きなディズニーキャラクター「くまのプーさん」をモチーフにしたスイーツが銀座コージーコーナーに2024年も登場。

「<くまのプーさん>レモンプリン〜はちみつソース〜」は、レモンプリンの爽やかな味わいにはちみつソースの甘さがマッチし、暑い時期でもさっぱり楽しめるカップスイーツです。

さらに焼菓子ギフトとして、はちみつのやさしい甘みに柑橘の爽やかさをプラスした「はちみつレモンマドレーヌ」と「はちみつオレンジマドレーヌ」がラインナップ。

仕掛け付きボックスやアフターユースできる巾着、みつばち姿に扮した「くまのプーさん」がデザインされたボックスにそれぞれアソートされます☆

※はちみつを使用していますので、一歳未満の乳児には食べさせないでください

<くまのプーさん>レモンプリン〜はちみつソース〜

価格:421円(税込)

販売期間:2024年7月12日(金)〜8月29日(木)頃

爽やかな味わいが暑い日にもぴったりな「<くまのプーさん>レモンプリン〜はちみつソース〜」

爽やかな味わいのレモンプリンに、8月3日「はち(8)みつ(3)の日」にちなんで“はちみつ”ソースがかけてあります。

はちみつが大好きな「くまのプーさん」デザインのピック付きです。

<くまのプーさん>はちみつの木ボックス(6個入)

価格:648円(税込)

販売期間:2024年7月19日(金)〜8月下旬

セット内容:はちみつレモンマドレーヌ、はちみつオレンジマドレーヌ 各3個

はちみつのやさしい甘みとレモン、オレンジそれぞれの爽やかな味わいが楽しめる2種類のマドレーヌ。

みつばち姿がかわいい「くまのプーさん」を個包装フィルムにデザインし、BOXに詰め合わせたスイーツです。

「はちみつの木」をイメージしたBOXは、上部を引き上げると「くまのプーさん」がはちみつに埋もれているように見える仕掛けになっています。

<くまのプーさん>はちみつギフト(12個入)

価格:1,296円(税込)

販売期間:2024年7月19日(金)〜8月下旬

セット内容:はちみつレモンマドレーヌ、はちみつオレンジマドレーヌ 各6個

はちみつレモンマドレーヌとはちみつオレンジマドレーヌそれぞれ6個ずつ詰め合わせた「<くまのプーさん>はちみつギフト(12個入)」

みつばち姿の「くまのプーさん」をプリントした、個包装フィルムとBOXに入っています。

「くまのプーさん」の焼き菓子をたっぷりアソートした、ギフトにもおすすめの一品です。

<くまのプーさん>はちみつ巾着(8個入)

価格:1,540円(税込)

販売期間:2024年7月19日(金)〜8月下旬

巾着のサイズ:約W18cm×H20

セット内容:はちみつレモンマドレーヌ、はちみつオレンジマドレーヌ 各2個、クッキー(フランボワーズ)4個

2種類のマドレーヌのほか、甘ずっぱいフランボワーズのクッキーも一緒にアソートした「<くまのプーさん>はちみつ巾着(8個入)」

はちみつをイメージした黄色の巾着には、「くまのプーさん」のタグやつぼ型のステッチ付き。

アフターユースにもおすすめのかわいらしさに仕上げられているのも嬉しいポイントです。

<くまのプーさん>はちみつレモンマドレーヌ

価格:108円(税込)

販売期間:2024年7月19日(金)〜8月下旬

「くまのプーさん」の個包装フィルムデザインが心をなごませる、季節限定のマドレーヌ。

「くまのプーさん」の大好きな“はちみつ”を使用して、ふんわり、しっとり風味豊かに焼き上げられています。

はちみつのやさしい甘みと、レモンの爽やかな味わいと香りが楽しめるスイーツです。

<くまのプーさん>はちみつオレンジマドレーヌ

価格:108円(税込)

販売期間:2024年7月19日(金)〜8月下旬

はちみつとオレンジの香りがお口いっぱいに広がる「<くまのプーさん>はちみつオレンジマドレーヌ」

個包装フィルムに手で足を支えながらコロンと転がる、みつばち姿の「くまのプーさん」が描かれています。

はちみつのやさしい甘みと、オレンジの爽やかな味わいと香りが堪能できる焼き菓子です。

はちみつを使ったスイーツのおいしさと「くまのプーさん」のデザインで、ギフトを贈る相手はもちろんご自身も、心なごむ時間が過ごせるスイーツ。

銀座コージーコーナーにて2024年7月12日より順次販売が開始される「くまのプーさん」スイーツ・夏ギフトの紹介でした☆

※品切れの場合があります。また、店舗により発売日が異なる場合や、取扱いしていない場合があります

