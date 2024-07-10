ÊÆÊ¼¤Ë¤è¤ëÀË½ÎÏ»ö·ï¤Ë¹³µÄ¡¡²Æì¸©µÄ²ñ¤¬°Õ¸«½ñ¤È·èµÄ¤ò²Ä·è
²Æì¸©µÄ²ñ¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«·³Ê¼»Î¤Ë¤è¤ëÀË½ÎÏ»ö·ï¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë°Õ¸«½ñ¤È·èµÄ¤ò²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Æì¤Ç¤ÏÀè·î²¼½Ü¡¢¶õ·³Ê¼¤¬¾¯½÷¤òÍ¶²ý¤·¤ÆÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿»ö·ï¤ä¡¢³¤Ê¼Ââ°÷¤¬½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿»ö·ï¤Ê¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³Ê¼»Î¤Ë¤è¤ëÀË½ÎÏ»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯³Ð¤·¡¢¸©Ì±¤ÎÈ¿È¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ²Æì¸©µÄ²ñ¤Ï10Æü¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢Â³È¯¤¹¤ë»ö·ï¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¡Ö°Õ¸«½ñ¡×¤È¡Ö·èµÄ¡×¤ò¤¤¤º¤ì¤âÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÍýÂç¿Ã¤é¤Ë°¸¤Æ¤¿¡Ö°Õ¸«½ñ¡×¤Ï¡¢ÆüÊÆÃÏ°Ì¶¨Äê¤ÎÈ´ËÜ²þÄê¤Ê¤É¤òÍ×Ë¾¤·¡¢ºßÆü¥¢¥á¥ê¥«·³»ÊÎá´±¤é¤Ë°¸¤Æ¤¿¡Ö·èµÄ¡×¤Ï¡¢Ê¼»Î¤é¤ÎÌë´Ö¤Î³°½Ðµ¬À©¤Ê¤É¡¢¼Â¸úÀ¤¢¤ëºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ÎÄó¼¨¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ·³Ê¼¤Ë¤è¤ë»ö·ï¤Î½é¸øÈ½¤Ï12Æü¡¢ÆáÇÆÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£