Èþ¡¡¾¯Ç¯¡¦Éâ½êÈôµ®¡Ö¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¥½¥í¥é¥¤¥Õ¤Ï¤¢¤³¤¬¤ì¤Ç¤¹¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Èþ¡¡¾¯Ç¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Éâ½êÈôµ®¤¬10Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖDayDay¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤Ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤ÇÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿¥½¥í¥é¥¤¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤³¤¬¤ì¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤È¤«¤ªÉ÷Ï¤¤È¤«¡¢Á´Éô¼«Ê¬¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤á¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¤Î»ùÅç°ìºÈ¤¬¡ÖÀöÂõ¤â¥´¥ß½Ð¤·¤âÁ´Éô¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡¢¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
MC¤Ç¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÉðÅÄ¿¿°ì¤ÏÃ±¿ÈÉëÇ¤»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤Õ¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸½ºß30Âå¤È40Âå¤Î½÷À¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Õ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢Ì¡²è²È¤ÎÂíÇÈ¥æ¥«¥ê¤Ï¡Ö¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤¬¼ä¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Îº£¤ÎÀ¤Áê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£