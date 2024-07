TWICE¡¢ÆüËÜ5th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDIVE¡×MV¤ò¸ø³«¡ª¿ÀÈëÅª¤Ê¿å¤ÎÀ¤³¦¤ÇÍ¥²í¤Ë¥À¥ó¥¹

TWICEが、日本デビュー7周年を迎える2024年にリリースする自身5枚目の日本オリジナルアルバム「DIVE」のミュージックビデオを公開した。今回リリースされる本作は、水をテーマにした作品となっており、日本デビュー7周年を迎え、沢山の夢を叶えてきたTWICEがここからまたさらなる進化を見せる為、新たなステージにDIVE(=飛び込む)するをコンセプトに制作された自信作。

公開されたミュージックビデオでも水の世界で優雅に踊るTWICEの美しく可愛らしい姿が盛り沢山に詰め込まれている。セットの中には女神のようなTWICEらしい神秘的な花々が登場。事前に公開されているオープニングトレーラーのTWICEが元のTWICE、そしてミュージックビデオ本編のTWICEが新たに生まれ変わったTWICEとして表現されておりトレーラーとの繋がりにも注目だ。観ている私たちが映像の中の世界に思わず惹き込まれてしまうようなTWICEの魅力がたくさん詰まっている今回のミュージックビデオを是非観ていただきたい。また、TWICEは今年の7月に大阪・ヤンマースタジアム長居(7月13日、7月14日)、東京・味の素スタジアム(7月20日、7月21日)神奈川・日産スタジアム(7月27日、7月28日)にて「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」を開催する。TWICEは本公演で、“初めて日産スタジアムで公演を行う海外女性アーティスト”として、偉業を成し遂げる。圧倒的な存在感と、唯一無二のアーティストとして君臨するTWICEから益々目が離せない。

■リリース情報

日本5thアルバム「DIVE」

2024年7月17日(水)発売



日本オリジナルアルバム「DIVE」特設サイト



<CD収録曲(全形態共通)>

01. Beyond the Horizon

02. DIVE

03. Ocean Deep

04. LOVE WARNING

05. Here I am

06. Inside of me

07. Peach Soda

08. Echoes of heart

09. Dance Again

10. Hare Hare



○初回限定盤A【CD+DVD】

WPZL-32138/9 ¥4,610(税込)



【DVD収録内容】

・「Hare Hare」Music Video

・「Hare Hare」Music Video Making Movie

・「DIVE」Jacket Shooting Making Movie

・「DIVE」Jacket Member Making Video



※ビジュアル入りブックレット36P / スリーブケース仕様

※トレーディングカード1枚ランダム封入(初回限定盤A / 初回限定盤B共通 全20種)

※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入



○初回限定盤B【CD】

WPCL-13567 ¥4,100(税込)



特典内容:タトゥーシール / 4-Cut Photo / 透明トレカ1枚(集合)



※歌詞ブックレット20P / スリーブケース仕様

※トレーディングカード3枚ランダム封入(初回限定盤A / 初回限定盤B共通 全20種)

※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入



○通常盤【CD】

WPCL-13568 ¥3,410(税込)



※歌詞ブックレット16P



<初回プレス分のみ>

※トレーディングカード1枚ランダム封入(通常盤限定封入 全10種)

※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入



○ONCE JAPAN限定盤【CD】

WPCL-60055 ¥3,630(税込)



※ビジュアル入りブックレット32P

※3×3折りポスター1枚封入

※トレーディングカード2枚ランダム封入(ONCE JAPAN限定盤封入限定セルフィートレーディングカード 全9種)

※ONCE JAPAN限定盤はTWICEファンクラブ「ONCE JAPAN」もしくは「ONCE JAPAN MOBILE」会員の方が購入できる会員限定商品です。

※応募・登録用シリアルナンバー2枚封入

※本商品は数量限定となりますので、上限に達し次第受付を終了します。



○メンバーソロジャケット盤(全9形態)【CD】

¥3,630(税込)



<各形態名>

・NAYEON盤(WPCL-60056)

・JEONGYEON盤(WPCL-60057)

・MOMO盤(WPCL-60058)

・SANA盤(WPCL-60059)

・JIHYO盤(WPCL-60060)

・MINA盤(WPCL-60061)

・DAHYUN盤(WPCL-60062)

・CHAEYOUNG盤(WPCL-60063)

・TZUYU盤(WPCL-60064)



※メンバーソロジャケット / ピクチャーレーベル仕様

※ビジュアル入りブックレット8P

※トレーディングカード2枚封入(メンバーソロジャケット盤限定封入セルフィートレーディングカード全5種 ※各メンバー5種ずつ)

※応募・登録用シリアルナンバー2枚封入



○7th Anniversary Collection BOX【CD】

WPCL-60065〜WPCL-60073 ¥29,700(税込)



<777セット限定商品>の為、上限に達し次第受付終了となります。



【特典内容】

7周年記念BOX付

▲▲襯丱爛妊競ぅ鵐潺縫リアポーチ / 透明トレカ9枚

9愼者イベント時のソロお見送り会で選択メンバーに必ず会える権利



※応募・登録用シリアルナンバー18枚封入(各メンバーソロ盤ごとに2枚封入)

※メンバーソロジャケット盤9形態セット商品

※メンバーソロ盤9種を収納した特製BOX仕様



