ÃÏÍë½üµîµ¡¤ò¸«¤ë¥¯¥ê¥á¥ó¥³ÆâÁê¡Êº¸¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¤È¾¾ÅÄË®µªÃó¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂç»È¡Ê±¦Ã¼¡Ë¡á9Æü¡¢¥­¡¼¥¦¹Ù³°¡Ê¶¦Æ±¡Ë

¡¡¡Ú¥­¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥­¡¼¥¦¡Ê¥­¥¨¥Õ¡Ë¹Ù³°¤Ç9Æü¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¤òÄÌ¤¸¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈó¾ï»öÂÖÄ£¤ØÆüËÜÀ½¤ÎÃÏÍë½üµîµ¡4Âæ¤¬½é¤á¤Æ°ú¤­ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£·×22Âæ¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥¯¥ê¥á¥ó¥³ÆâÁê¤Ï¡Ö300¿ÍÄ¶¤¬ÃÏÍë¤Çµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½üµîµ¡¤ÏÌ¿¤òµß¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£

¡¡Èó¾ï»öÂÖÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶ÛµÞÀ­¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÅìÉô¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤ÈÆîÉô¥¶¥Ý¥í¥¸¥¨½£¤ÎÁ°ÀþÉÕ¶á¤ÇÃÏÍë¤ÎÅ±µî¤ËÅö¤¿¤ë¡£

¡¡ÃÏÍëÂÐºö¤ÏÆüËÜ¤¬½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯»Ù±çÊ¬Ìî¡£ÃÏÍë½èÍý¤Î·Ð¸³¤¬Ë­ÉÙ¤Ê¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢À¯ÉÜ¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢Æ±Ä£¿¦°÷¤Î·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤­¤¿¡£

¡¡º£²óÄó¶¡¤µ¤ì¤¿Ìý°µ¥·¥ç¥Ù¥ë·¿¤Î½üµîµ¡¤Ï¡ÖÆü·ú¡×¡Ê»³Íü¸©Æî¥¢¥ë¥×¥¹»Ô¡Ë¤¬À½Â¤¤·¤¿¡£