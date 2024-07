レトロ・ポップ・ユニットFANCYLABOが、5thシングル「Sugar Sugar」を7/17(水)に配信リリースする。「Sugar Sugar」は、Night Tempoが2023年11月に日比谷野音で開催されたイベント<ザ・ナイトテン4>で共演したプロデューサーでベーシストの亀田誠治との共作曲。そして作詞は昭和の大ヒット・ナンバーを数々手掛けた売野雅勇に依頼、強力タッグで生まれた楽曲である。

「Sugar Sugar」作詞 : 売野雅勇作曲 : Night Tempo - 亀田誠治Produced by Night Tempo配信日:2024年7月17日(水)Pre-add/Pre-saveリンク : https://fancylabo.lnk.to/sugarsugar

<LuckyFes2024>出演日:7月13日(土)出演時間:19:20〜20:00出演ステージ:GARDEN Stagehttps://luckyfes.com/Night Tempo with FANCYLABOとして出演

ライブ・イベント情報







<Night Tempo US Tour 2024>9月4日(水) @ ロサンゼルス Fonda Theatre9月6日(金) @ サンフランシスコ August Hall9月8日(日) @ シアトル The Neptune Theatre9月10日(火) @ シカゴ House Of Blues9月13日(金) @ ブルックリン Elsewherehttps://nighttempo.com/ustour/