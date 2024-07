セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年7月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ライオン・キング』 寝そべり Lぬいぐるみ “シンバ(ベビー)”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ライオン・キング』 寝そべり Lぬいぐるみ “シンバ(ベビー)”

登場時期:2024年7月5日より順次

サイズ:全長約20×29×20cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニーアニメーション映画『ライオン・キング』に登場する、ライオンの王子「シンバ」

無邪気なベビー時代の「シンバ」をぬいぐるみで再現したプライズがセガより登場します!

”寝そべり”ポーズで、赤ちゃんライオンならではのかわいい姿を表現。

撫でたり抱きしめたり、そばに置いてかわいがりたくなります。

お部屋に飾っても楽しめる、程よいサイズ感もポイントです。

かわいい姿に癒やされる、赤ちゃん時代の「シンバ」をデザインした”寝そべり”ポーズのぬいぐるみ。

セガプライズのディズニー『ライオン・キング』 寝そべり Lぬいぐるみ “シンバ(ベビー)”は、2024年7月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

※「寝そべり」はセガの登録商標です。

