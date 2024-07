セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年7月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 プラチナムザッカ編みカゴバッグを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 プラチナムザッカ編みカゴバッグ

投入時期:2024年7月5日より順次

サイズ:全長約38×10×45cm

種類:全2種(グリーン・レッド)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、『くまのプーさん』の編みカゴバッグが登場。

バッグのフロント下部に「くまのプーさん」がワンポイントであしらわれた、かわいいバッグです。

夏のお出かけにぴったりな編みカゴバッグのカラーラインナップは、レッドとグリーンの2色。

ランチタイムやちょっとしたお出かけに重宝する、小さめサイズのバッグです☆

レッド

リンゴの上からひょっこりとお顔を出す「くまのプーさん」をデザインしたレッド。

リンゴに手を置きながら笑みを浮かべる「くまのプーさん」が印象的です。

グリーン

お座りポーズではちみつを食べる「くまのプーさん」をレイアウトしたグリーン。

両手に付けたはちみつと、「くまのプーさん」のお鼻にとまったミツバチにも注目です。

「くまのプーさん」がデザインされた、デイリーに活躍してくれるディズニーグッズ。

セガプライズの「くまのプーさん」 プラチナムザッカ編みカゴバッグは、2024年7月5日より順次、全国のゲームセンターなどに投入予定です☆

