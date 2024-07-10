ËÉ±Ò¾Ê¡¢Àî½Å¤ÎÎ¢¶âÌäÂêÊó¹ð¡¡¼«Ì±ÅÞ¹çÆ±²ñµÄ¤Ç
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï10Æü¸áÁ°¡¢¹ñËÉÉô²ñ¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ´ºº²ñ¤Î¹çÆ±²ñµÄ¤òÅÞËÜÉô¤Ç³«¤¤¤¿¡£ËÉ±Ò¾Ê´´Éô¤é¤¬½ÐÀÊ¡£³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÀø¿å´Ï½¤Íý·ÀÌó¤ËÍí¤ß¡¢Àîºê½Å¹©¶È¤¬Î¢¶â¤òÇ±½Ð¤·¡¢¾è°÷¤Ë¶âÉÊ¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¡£
¡¡Ç±½Ð¤µ¤ì¤¿¶â³Û¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â½½¿ô²¯±ß¤Ë¾å¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¾è°÷¤ÈÆ±¼Ò¼Ò°÷¤Î°û¿©Âå¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¾¦ÉÊ·ô¤äÀ¸³èÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¾è°÷¤ËÄó¶¡¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÌÚ¸¶ÌËÉ±ÒÁê¤Ï5Æü¡¢·ÀÌó¤ÎÅ¬ÀµÀ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢ËÉ±Ò´Æ»¡ËÜÉô¤Ë¤è¤ë¡ÖÆÃÊÌËÉ±Ò´Æ»¡¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÊÝÄ´ºº²ñ¤Î¾®Ìî»û¸ÞÅµ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤¦¤ß¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Àº¶¯¤Ê¼«±ÒÂâ¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£