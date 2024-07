(MCU)のオリジナルドラマシリーズ「ファルコン&ウインター・ソルジャー」と「ムーンナイト」のコンセプト・アートカードセット3枚入りのBlu-rayコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)と4KUHDコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)の発売を記念して、各作品の「NGシーン集」が一挙公開となった。スタッフとキャストが一丸となって楽しく撮影をしている様子が分かる貴重な映像だ。

「ファルコン&ウインター・ソルジャー」からは、セットで吊るされた状態のサム・ウィルソン/ファルコン役のアンソニー・マッキーが「あっち行け、俺に触るな」と笑うシーンや、バッキー・バーンズ/ウインター・ソルジャー役のセバスチャン・スタンが小道具をうまくキャッチできず、「ワカンダに戻ろう」とジョークを飛ばすシーンなどが収録。軽快にリズムを取り今にも踊り出しそうなジモ役のダニエル・ブリュールも登場するなど、アクションも多くシリアスな場面も多い撮影の中、メインキャストらが楽しく収録している様子を観ることができる。



「ムーンナイト」からは、アーサー・ハロウ役のイーサン・ホークが杖を操り力を発揮するシーンが、彼のユーモアたっぷりの発言でコミカルなシーンに一転。主人公のスティーヴン・グラント/マーク・スペクター役のオスカー・アイザックは拳で自分の顔を殴って痛がったり、バスの扉が突然閉まり、窓に顔を付けて助けを求めるおどけた姿も披露している。レイラ役のメイ・キャラマウィが勢い余って撮影セットを壊して謝る姿なども収録された貴重なNGシーン集となった。



本日発売する「ファルコン&ウインター・ソルジャー」のコレクターズ・エディションには、今回公開された「NGシーン集」、ドラマができるまでを追った「アッセンブル:ファルコン&ウインター・ソルジャーの裏側」、惜しくも本編には採用されなかった貴重な「未公開シーン」が収められている。

「ムーンナイト」のコレクターズ・エディションにも「NGシーン集」をはじめ、ドラマができるまでを追った「アッセンブル:ムーンナイトの裏側」、惜しくも本編には採用されなかった「未公開シーン」など、それぞれに貴重なボーナス・コンテンツを収録された。

新たな“キャプテン・アメリカ”の誕生を巡る世界を覆すクライム・アクション「ファルコン&ウインター・ソルジャー」と、壮大なアクション・サイコスリラー「ムーンナイト」を、ぜひコレクターズ・エディションでご堪能あれ。

Blu-rayコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)

4KUHDコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)

「ファルコン&ウインター・ソルジャー」コレクターズ・エディションスチールブック商品概要『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』7月10日(水)Blu-rayコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)発売©2024MARVEL発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン 発売日:2024年7月10日(水) 価格/組:10,890円(税込)/2枚組(ブルーレイ2枚) 収録エピソード:●ディスク1エピソード1「新たなる世界秩序」、エピソード2「星条旗を背負う者」、エピソード3「パワー・ブローカー」●ディスク2エピソード4「世界注視の中で」、エピソード5「真実」、エピソード6「世界はひとつ、人はひとつ」 ボーナス・コンテンツ●ディスク1・アッセンブル:ファルコン&ウィンター・ソルジャーの裏側●ディスク2・託された盾・NGシーン集・未公開シーンサムとローディ、償いの後で『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』7月10日(水)4KUHDコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)発売©2024MARVEL発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン 発売日:2024年7月10日(水) 価格/組:15,290円(税込)/2枚組(UHD2枚)

※その他の仕様は上記<Blu-rayコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)>と同様

Blu-rayコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)

4KUHDコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)

「ムーンナイト」『ムーンナイト』7月10日(水)Blu-rayコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)発売©2024MARVEL発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン 発売日:2024年7月10日(水) 価格/組:10,890円(税込)/2枚組(ブルーレイ2枚) 収録エピソード:●ディスク1エピソード1「もうひとりの自分」、エピソード2「スーツ召喚」、エピソード3「エネアドの決断」●ディスク2エピソード4「アメミットの墓」、エピソード5「蘇る過去」、エピソード6「再生」 ボーナス・コンテンツ●ディスク1・アッセンブル:ムーンナイトの裏側●ディスク2・エジプト神話の世界へ・NGシーン集・未公開シーン質問攻め、アーサーの言葉『ムーンナイト』7月10日(水)4KUHDコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)発売©2024MARVEL発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン 発売日:2024年7月10日(水) 価格/組:15,290円(税込)/2枚組(UHD2枚)

※その他の仕様は上記<Blu-rayコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)>と同様

The post first appeared on .