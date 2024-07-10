·§¤Î½ÐË×·ï¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤Î»°½Å¡¡½ÐË×¾ðÊó¤ÈÃí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡Ö¥¯¥Þ¥¢¥é¡¼¥È¡×Æ³Æþ¤Ø
»°½Å¸©¤Î°ì¸«ÃÎ»ö¤Ï9Æü¡¢¸©Æâ¤Ç·§¤Î½ÐË×·ï¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ãí°Õ´µ¯¤ò¤è¤ê¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½ÐË×¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸©Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡Ö¥¯¥Þ¥¢¥é¡¼¥È¡×¤ò7·îÃæ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©¤Ë¤ª¤±¤ëº£Ç¯ÅÙ¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Î½ÐË×·ï¿ô¤Ï7Æü»þÅÀ¤Ç43·ï¤È¤Ê¤ê¡¢²áµîºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯ÅÙ¤Î½ÐË×·ï¿ô40·ï¤ò¤¹¤Ç¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°½Å¸©¤Ç¤Ï¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿È»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸©Æâ¤Î¤É¤ÎÃÏ°è¤Ç·§¤¬½ÐË×¤·¤¿¤«¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢6·î7Æü¤«¤é¸©¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç½ÐË×¾ðÊó¥Þ¥Ã¥×¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¸«ÃÎ»ö¤Ï9Æü¤Ë³«¤¤¤¿ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö»öÁ°¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¡¢¼«¿È¤¬¹Ô¤¯¾ì½ê¤Ë·§¤¬¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤«Í½Â¬¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¥ì¥¸¥ã¡¼ÌÜÅª¤Î³°½Ð¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©¤Ç¤Ï¡¢³Ø¼±·Ð¸³¼Ô¤ä¼«Á³´Ñ»¡»ØÆ³°÷¤Ê¤ÉÍ¼±¼Ô¤Î°Õ¸«¤ò¸ò¤¨¤ÆÆâÍÆ¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢7·îÃæ¤Ë¡Ö¥¯¥Þ¥¢¥é¡¼¥È¡×¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£